«Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma

«Ceuta es España», «Ceuta no se vende», «Córdoba está con Ceuta» o «Pedro Sánchez, dimisión». Más de 30.000 personas, según datos del Ayuntamiento, se han manifestado este miércoles, 2 de septiembre, en Córdoba en apoyo a la ciudad autónoma, que desde hace un mes vive una situación excepcional tras la entrada de miles de personas a través de la frontera.

La concentración, que ha abarrotado la plaza y parte de las calles aledañas, ha mostrado su respaldo a Ceuta tras la llegada de entre 70.000 y 80.000 migrantes el pasado 30 de julio. La protesta, que se ha desarrollado en distintos puntos de España con motivo del Día de Ceuta, ha estado marcada por los gritos de apoyo a la ciudad autónoma y de defensa de su soberanía española, aunque también se han escuchado consignas de marcado carácter político, como las peticiones de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «España cristiana y no musulmana» o «Pedro Sánchez, hijo de puta» han sido otros de los cánticos coreados por los asistentes. Todo ello, acompañado de numerosas banderas españolas y ceutíes y de pancartas en defensa de la ciudad autónoma.

Apoyo a Ceuta e indignación con el Gobierno

Entre los asistentes se encontraba Marisa Almansa, quien se preguntaba «cómo no venir y apoyar a Ceuta con lo que les está cayendo». Para ella, este episodio migratorio es «el principio de lo que viene» y, a su juicio, forma parte del «regalo de Ceuta a Marruecos» por parte del Gobierno. «Es la gota que colma el vaso», ha recalcado con firmeza.

Miles de cordobeses arropan a Ceuta / A. J. González

Similar opinión mantiene Conchi López, quien además siente un especial dolor por lo que ocurre en la ciudad autónoma al tener familia viviendo allí. «Llevan un mes con miedo y sin poder salir de casa. Estoy aquí por su dolor, no hay derecho», ha asegurado, visiblemente emocionada, antes de exigir al Gobierno que «plante cara».

Alfonso Ruiz sostenía una de las mayores banderas de España que podían verse en la concentración. Aunque asegura que «inequívocamente estoy aquí por Ceuta», rápidamente ha dirigido su discurso hacia las críticas al Ejecutivo, del que ha señalado que «ha estado un mes de vacaciones sin dar la cara» mientras «todo un pueblo sufre esta aberración».

Miles de cordobeses arropan a Ceuta / A. J. González

Sebastián Mengual, que portaba otra bandera de gran tamaño, también se ha solidarizado con los ceutíes y ha asegurado que «estamos viviendo una invasión» motivada por «un Gobierno que no ha estado a la altura» y que, a su juicio, «debería haber devuelto a todo el mundo en 72 horas». «Nuestro mal actual es el presidente», ha concluido con vehemencia.

Bellido reivindica la soberanía española sobre Ceuta

Durante el acto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por concejales de Vox y del PP en el Ayuntamiento, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el consejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, entre otros representantes públicos, ha leído el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta.

En una intervención muy vitoreada e interrumpida en varias ocasiones por las reivindicaciones de los asistentes, el regidor ha recalcado el apoyo «firme y sin fisuras» de Córdoba a Ceuta ante una situación que, ha señalado, «está poniendo a prueba a España». Por ello, ha exigido «proteger las fronteras, garantizar la seguridad y la integridad de cada territorio», antes de recalcar que «Ceuta no está sola» y que su soberanía «ni se cuestiona ni se negocia».

Miles de cordobeses arropan a Ceuta / A. J. González

Durante el discurso, Bellido también ha pedido al Gobierno que actúe para garantizar la seguridad en la ciudad y ha exigido el «retorno efectivo» de todas las personas que cruzaron la valla hace un mes. Asimismo, ha reclamado una financiación extraordinaria para la ciudad autónoma. «No queremos ni odio ni racismo», ha señalado, sino «defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras», antes de concluir con un «Viva Ceuta, viva Córdoba y viva España».

Por último, ha intervenido Manuel López, ceutí residente en Córdoba, quien ha agradecido a la ciudad su apoyo en repetidas ocasiones y ha asegurado no tener «el corazón dividido», sino sentirse «muy orgulloso por esta muestra de unión y cariño». Tras sus palabras, ha sonado el himno de España.