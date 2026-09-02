La cobertura del paro ya supera el 100% en Córdoba: 53.535 personas reciben prestaciones

Córdoba ha cruzado una nueva frontera desde la reforma laboral impulsada en el año 2021: la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo supera el 100%. Según el informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de julio de 2026, la provincia alcanzó una cobertura del 104,8% y contabilizó 53.535 beneficiarios.

Este dato utiliza como denominador la cifra de paro registrado con experiencia laboral más los perceptores del subsidio de eventuales agrarios. En este sentido, si bien no es la primera vez que la provincia tiene más personas cobrando el paro que desempleadas, sí ha superado por primera vez la cobertura total.

El dato llama la atención al compararlo con el paro registrado. Córdoba cerró julio con 45.277 desempleados inscritos, 8.258 menos que los beneficiarios de prestaciones. Incluso tomando como referencia junio, cuando había 46.071 parados, y teniendo en cuenta el desfase que puede producir la tramitación de las ayudas, la diferencia es de 7.464 personas. La Encuesta de Población Activa (que emplea una metodología distinta por tratarse, precisamente, de una encuesta a los ciudadanos), situó en 53.500 los parados de la provincia en el segundo trimestre.

El propio SEPE advierte de una de las claves de estas coberturas: "En las provincias con elevado volumen de trabajadores fijos discontinuos la tasa de cobertura puede superar el 100% en los meses de temporada baja". La Seguridad Social contabilizó en Córdoba una media de 7.110 afiliados al Régimen General con contrato indefinido fijo discontinuo en julio. De nuevo, este colectivo era superior en junio, con 10.088 ocupados en esta situación.

Un 28% cobra prestación contributiva

De los 53.535 beneficiarios, 14.964 percibían una prestación contributiva, alrededor del 28% del total. Otros 18.134 cobraban el subsidio por desempleo y representaban el 34%, y solo 11 personas figuraban como perceptores de la Renta Activa de Inserción.

El peso de las ayudas agrarias es especialmente elevado. Córdoba contabilizó 9.797 beneficiarios de la renta agraria, la segunda cifra más alta de España, solo por detrás de Sevilla (12.857), dentro de un total nacional de 60.866. A ellos se suman 10.629 perceptores del subsidio agrario. También aquí Córdoba es segunda tras Sevilla, con 15.714, mientras que en España había 64.113 beneficiarios.

Una marcada brecha por sexos

Córdoba no es la única provincia andaluza por encima del 100%. También superaron ese nivel Almería (135), Jaén (125) y Huelva, que registró la tasa más alta de España, con un 144,9%. A nivel nacional, este indicador se sitúa en el 86,8%.

La estadística muestra además una fuerte diferencia por sexos. Entre los hombres, la tasa de cobertura superó el 100% en Córdoba durante todos los meses de enero a julio y alcanzó el 119,6% en julio. Entre las mujeres no rebasó ese umbral en ningún mes y cerró julio en el 96,8%. La media provincial para ambos sexos, como se indica, es del 104,8%. El dato marca así un hito en Córdoba desde la reforma laboral que reforzó la contratación indefinida y extendió el fijo discontinuo.