El Ayuntamiento de Córdoba inicia la reparación del edificio que alberga el emblemático reloj de Las Tendillas

El Ayuntamiento de Córdoba trabaja en la rehabilitación de parte del edificio donde se aloja el reloj de Las Tendillas después de haberse detectado patologías en la parte del cuerpo donde se aloja el famoso cronómetro que da las campanadas con rasgueos de guitarra y que es de titularidad municipal. Este miércoles, 2 de septiembre, los bomberos están llevando a cabo la retirada de ciertos elementos que requerían una intervención más urgente a la espera de completarse un proyecto de restauración de la cornisa.

La reparación del cuerpo edificado del reloj de las Tendillas es, de hecho, una de las actuaciones previstas en el programa que la Delegación de Centro Histórico lleva a cabo en colaboración con la Oficina del Casco de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Actuación de lo bomberos en el edificio de Las Tendillas. / CÓRDOBA

Los bomberos actúan en la zona

Fuentes municipales informan de que se trata de una actuación de carácter técnico y preventivo, que se desarrolla sin que exista afectación a la seguridad del entorno. En concreto, los bomberos están retirando las piezas que eran susceptibles de sufrir desprendimientos, hasta que el proyecto que se está redactando determine cómo deberá procederse a su restitución. Será la empresa Intemac la encargada de realizar la actuación.

Toma de datos y estudio de patologías

De manera previa a la actuación de hoy el pasado viernes se llevó a cabo una toma de datos para elaborar el proyecto de rehabilitación del cuerpo construido en el que se aloja el Reloj de las Tendillas.

Según informan fuentes municipales, en dicha actuación se detectaron "determinadas zonas que requerían una intervención más inmediata". Esta es la actuación que están llevando a cabo este miércoles efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Diagnosticar el alcance del deterioro

La cornisa presenta al parecer una serie de deficiencias que van a ser analizadas por técnicos para diagnosticar el alcance del deterioro que se plasmará en un primer informe patológico. Para ello se ha instalado una plataforma elevadora en la esquina entre las calles Gondomar y Tendillas que permite alcanzar la altura de la cornisa. Ese primer informe servirá como base para la redacción del proyecto de rehabilitación.