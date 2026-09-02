Antonio Hurtado evita decantarse por uno de los cinco nombres que baraja el PSOE como candidato en Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha eludido decantarse por uno de los cinco nombres que su formación tiene sobre la mesa para ser alcaldable en las elecciones municipales del 2027. El edil, que ha ofrecido este miércoles un pacto a Bellido para mejorar la habitabilidad de Córdoba desde el punto de vista climático, ha evitado expresar su opinión personal acerca de los cinco perfiles que se barajan para el puesto que él mismo ocupó en los comicios del 2023.

Sin embargo, Hurtado ha defendido el sistema de primarias del PSOE para la elección de alcaldable como medio más democrático de legitimar a los candidatos frente a los nombramientos a dedo. "En este momento hay personas que generosamente han mostrado su disposición a participar y estamos en un proceso de diálogo en las agrupaciones que va a aclararse la próxima semana, cuando se sabrá si determinadas personas dan el paso o no", ha puntualizado el edil que también fue elegido con este sistema de elección.

Ana López, Ángel Ortiz, María Ángeles Luna, José Antonio Romero y Victoria Fernández. / CÓRDOBA

El PSOE busca un candidato de consenso

Antonio Hurtado anunció hace ya meses que no volvería a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, pero es este viernes cuando el partido activa el proceso de primarias para elegir quién será el número 1 de su candidatura.

"Estoy seguro de que el resultado de estas primarias va a ser el mejor y que de él saldrá el mejor candidato o candidata, que va a tener todos los apoyos del partido, ya que habrá unidad en torno a esa candidatura", ha asegurado para indicar que eso es lo que ocurrió cuando él mismo participó en las primarias de hace cuatro años.

Cinco nombres sobre la mesa

De momento, hasta que el día 4 de septiembre no se abre el plazo para la presentación de precandidaturas a las primarias socialistas y se cerrará el lunes 7. Hasta ese momento no se sabrá con certeza si son todos o solo algunos los que están dispuestos a reunir los avales necesarios y someterse al escrutinio de los afiliados socialistas para convertirse en candidato.

Por ahora, solo la parlamentaria andaluza Victoria Fernández ha dicho públicamente que presentará su candidatura al proceso de primarias. El resto de las personas planteadas por el PSOE --José Antonio Romero, Ana López, María Ángeles Luna y Ángel Ortiz-- no se han manifestado de manera pública sobre el asunto.

Antonio Hurtado, Carmen González y José Antonio Romero, del PSOE, en un pleno. / RAFAEL MELLADO

Hurtado defiende la necesidad de un modelo de futuro para Córdoba

En líneas generales, Hurtado ha aseverado además que las de mayo del 2027 serán unas elecciones que "permitirán decidir qué modelo de ciudad queremos para el futuro". En este sentido, el portavoz socialista ha defendido que Córdoba necesita "abrir una nueva etapa y contar con un gobierno progresista que tenga ilusión, compromiso y capacidad de gestión para afrontar los grandes retos que tenemos por delante”.

Hurtado ha contrapuesto la propuesta socialista al “inmovilismo” que atribuye al actual gobierno municipal y ha defendido la necesidad de impulsar una transformación profunda de la ciudad. “Córdoba necesita más ambición, más compromiso y más capacidad de gestión. Necesita un proyecto que haga de nuestra ciudad un lugar más verde, más fresco, más habitable y preparado para afrontar los desafíos del presente y del futuro”, ha rematado el socialista para defender que “las elecciones municipales de 2027 deben servir para iniciar una nueva etapa en Córdoba con un Gobierno progresista y con un alcalde o alcaldesa socialista que ponga en marcha las transformaciones que nuestra ciudad necesita”.