ADN de Tulia en un cuchillo y del exmarido en un machete de 46 centímetros con la inscripción "Mad Zombie"

El análisis genético de los vestigios recogidos tras el crimen de Tulia aporta nuevos elementos a la investigación judicial en Córdoba. Un informe elaborado por el laboratorio de Biología-ADN de la Policía Científica en Sevilla identifica el perfil genético de la víctima en un cuchillo con una hoja de unos 20 centímetros y el de su exmarido, investigado en la causa, en un machete cuya hoja mide aproximadamente 46 centímetros y tiene la inscripción "Mad Zombie".

Los dos objetos forman parte de los efectos analizados dentro de las diligencias abiertas por la muerte de Tulia, cuyo procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción. De acuerdo con la información del caso, las armas blancas fueron localizadas por la Policía en el edificio donde ambos vivían (en pisos diferentes) en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta, donde ocurrieron los hechos.

El informe, fechado el 23 de julio de 2026, recoge los resultados de los estudios realizados entre finales de mayo y junio sobre diferentes muestras remitidas por la Brigada Provincial de Policía Científica de Córdoba. Los especialistas efectuaron, entre otras pruebas, extracción de ADN y comparación estadística de los perfiles obtenidos.

ADN de Tulia en el mango y la hoja del cuchillo

Uno de los vestigios examinados es un cuchillo con mango de plástico negro de unos 14 centímetros y una hoja de un solo filo de aproximadamente 20 centímetros. Había sido recogido de un recipiente situado en el fregadero de la vivienda del investigado y se encontraba sumergido en un líquido. Los investigadores tomaron tres muestras diferentes y el laboratorio las atribuye al perfil de la víctima.

Manuel Murillo / Fabiola Mouzo

El perfil del investigado, en el machete

Un segundo objeto relevante es un machete con mango de plástico verde de aproximadamente 18 centímetros y hoja de doble filo de unos 46 centímetros. En las tres muestras realizadas se obtuvo un mismo perfil genético masculino que el laboratorio denomina "perfil sospechoso".

El informe también identifica perfiles genéticos de uno u otro en otros vestigios analizados, entre ellos, manchas de sangre en los rellanos de sus viviendas, una sudadera, el suelo de la cocina y un juego de llaves. Además, relaciona dos botes de gas pimienta con el exmarido de Tulia.

Como se recordará, tras la agresión cometida supuestamente el 13 de abril pasado, el exmarido de Tulia se atrincheró con un machete en el interior de un piso e inundó el portal de gas pimienta. Para su detención fue necesaria la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, que le arrestó empleando la fuerza en un rellano del edificio.