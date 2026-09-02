Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos

Perder el empleo no significa necesariamente quedarse sin ingresos de un día para otro, pero conocer las ayudas y cómo solicitarlas puede resultar decisivo. Rafael Cobos, trabajador social del Proyecto de intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja, constata dos problemas frecuentes entre quienes atraviesan dificultades económicas: "Hay personas que no conocen los recursos y por eso no los piden, y otras que saben que existen, pero no saben acceder a ellos".

El primer escalón cuando termina una relación laboral suele ser la prestación contributiva por desempleo, el paro, siempre que se haya acumulado la cotización mínima exigida. Con un año trabajado se generan cuatro meses de prestación y su duración va aumentando en función de las cotizaciones hasta un máximo de dos años.

Durante los primeros 180 días se percibe el 70% de la base reguladora (la nómina en bruto), porcentaje que pasa al 60% a partir del día 181. Mientras que se percibe la prestación se mantiene la cotización a la Seguridad Social.

Del paro contributivo a los subsidios

Cuando el paro no es una opción aparecen los subsidios por desempleo. La web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informa sobre las distintas modalidades y sus requisitos. En función de la situación del solicitante, puede acceder a un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva o por cotizaciones insuficientes, y también hay colectivos con circunstancias específicas como las víctimas de violencia de género o sexual, y los emigrantes retornados.

Rafael Cobos destaca especialmente el subsidio para mayores de 52 años, al que denomina "la joya de la corona" dentro de esta red de protección porque, a diferencia de otros, cotiza para la pensión de jubilación. Su importe equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), por lo que es ahora de 480 euros, y la cotización para la jubilación se realiza sobre el 125% de la base mínima vigente, en concreto, se cotiza por 1.780,50 euros. Este subsidio puede mantenerse hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación mientras continúen cumpliéndose los requisitos.

Rafael Cobos, trabajador social de Cruz Roja, ofrece una charla. / CÓRDOBA

"Lo fundamental es cotizar"

Para este trabajador social, sin embargo, el objetivo va más allá de disponer de ingresos en el presente. "Lo fundamental es cotizar para conseguir una pensión contributiva el día de mañana", señala. Acreditar 15 años trabajados, dos de ellos, dentro de los 15 ejercicios anteriores al acceso a la jubilación, es una de las condiciones básicas para generar el derecho a una pensión contributiva.

El IMV como siguiente salvavidas

Cuando las prestaciones por desempleo se agotan, otra de las principales redes para las familias es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aquí se estudia la situación del solicitante, los ingresos y el patrimonio, aunque la vivienda habitual queda fuera del cálculo.

Rafael Cobos explica que en 2026 la cuantía para una persona sola se sitúa en 733,6 euros mensuales, mientras que para una unidad formada por dos adultos y un menor alcanza los 1.173,76 euros. No obstante, recuerda que el IMV es compatible en determinados supuestos con otros ingresos como un trabajo parcial y esta prestación completa la diferencia hasta el importe que corresponda.

A su alrededor existen otros mecanismos de protección. El reconocimiento del IMV puede facilitar el acceso al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), al bono social eléctrico (con descuentos sobre el consumo del 42,5% y del 57,5%) o a la exención del copago farmacéutico.

También puede solicitarse de forma independiente el complemento de ayuda para la infancia en hogares que no tengan derecho al IMV, porque sus umbrales son diferentes. A modo de referencia, señala que pueden recibir el CAPI aquellas familias conformadas por dos adultos y un menor con ingresos inferiores a 3.521,28 euros mensuales. En cualquier caso, la Seguridad Social ofrece un simulador online para conocer el posible derecho a estas prestaciones.

Garantizar una renta mínima

Andalucía ofrece, asimismo, la Renta Mínima de Inserción Social, que puede actuar como otra red de apoyo para los hogares. Por otra parte, en Córdoba se añaden recursos municipales como el mínimo vital de agua de Emacsa, que facilita tres metros cúbicos al mes por cada miembro de la familia para determinados hogares en exclusión social. Además de estas ayudas, las familias disponen de recursos habilitados desde las propias entidades del tercer sector para gastos básicos de alquiler, suministros, alimentación, farmacia, material escolar y otros.

"Tenemos muletas para sostenernos, pero hay que conocerlas", resume este trabajador social de Cruz Roja. Saber qué camino recorrer, añade, no elimina las dificultades, pero reduce la incertidumbre y la ansiedad que acompañan a la pérdida del empleo. No obstante, insiste en que "el objetivo es que con los ingresos del trabajo se solucionen los problemas".