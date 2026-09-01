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¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón

El pelotón recorrerá algunos de los puntos más bellos de la Sierra de Córdoba antes de adentrarse en las avenidas de la ciudad

Ciclistas durante una etapa de la Vuelta a España por la Sierra de Córdoba.

Ciclistas durante una etapa de la Vuelta a España por la Sierra de Córdoba. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Vuelta Ciclista a España 2026 tiene en esta edición un recorrido muy andaluz. De las 21 etapas que componen el paisaje por el que competirán algunos de los mejores ciclistas del planeta, un total de 10 recorren exclusivamente provincias andaluzas. Es decir, prácticamente el 50% de todo el recorrido está compuesto por etapas con salida, llegada y recorrido pleno en Andalucía.

En el caso de Córdoba, se correrá una etapa, la número 15, con una altimetría de media montaña que la convertirá en ideal para fugas e incluso para un final al esprint. Se disputa el domingo 6 de septiembre, justo después de un calendario rompepiernas con dos etapas de montaña y otra de media montaña. Calar Alto, Loja y Sierra de la Pandera escoltan la llegada del pelotón a la provincia de Córdoba. Tres monumentos que serán claves para definir el podio e incluso el probable ganador del maillot rojo de vencedor de la Vuelta, por lo que los principales favoritos podrían llegar con el estómago lleno a su cita con la provincia de Córdoba, dejando espacio para que clasicómanos, expertos en fugas y algún que otro esprinter que vaya bien para arriba se disputen la victoria.

Recorrido de la etapa entre Palma del Río y Córdoba, en la Vuelta a España 2026.

Recorrido de la etapa entre Palma del Río y Córdoba, en la Vuelta a España 2026. / Web de la Vuelta a España

Con salida en Palma del Río y terreno rompepiernas

La etapa 15 parte de Palma del Río, en la Vega del Guadalquivir, aunque solo los primeros kilómetros transcurren en terreno llano. De hecho, el desnivel acumulado superará los 3.000 metros en los 189,7 kilómetros que separan la localidad palmeña de Córdoba capital. Tras dirigirse llaneando hasta Posadas, justo tras abandonar esta segunda localidad de la provincia, los ciclistas se internarán en la Sierra de Córdoba, que ya no abandonarán hasta los últimos kilómetros, que transcurrirán por algunas de las principales avenidas de Córdoba.

Entre medias, se subirán tres puertos de tercera categoría. El primero de ellos se afronta entre el kilómetro 27,8 y el 34,5, El Forestal. Tiene un desnivel medio de 4,1% y 6,7 kilómetros de subida. Posteriormente, tras recorrer zonas de Villaviciosa y Espiel, en un sube y baja constante que, a priori, deberá servir para seleccionar la fuga, el pelotón afrontará el segundo de los Altos, el de Villaviciosa de Córdoba. También de tercer nivel, comienza en el kilómetro 115,8 y sube con un esfuerzo medio del 4,8% durante casi 6 kilómetros. Está previsto que el grupo de fugados corone el Alto de Villaviciosa a las 15.44 horas.

Puerto Artafi, el primer lugar a señalar en el mapa

Posteriormente, en el kilómetro 147,2, comienza el primero de los puntos clave para seguir la etapa en Córdoba. Se trata del Puerto Artafi, muy conocido por los ciclistas cordobeses, tanto amateurs como profesionales o semiprofesionales. Artafi es mucho más que un puerto de tercera categoría con un desnivel medio de 5,6% y 5,9 kilómetros de longitud: dispone de cuestas bastante más empinadas y, tras 14 etapas de duro esfuerzo previo y casi 150 kilómetros bajo un sol de justicia por las lomas de la Sierra Morena cordobesa, a buen seguro que, tras coronar, los hombres en cabeza tendrán importantes opciones de ganar la etapa. Cientos, si no miles, de espectadores presenciarán junto a las carreteras de Puerto Artafi la llegada de los astros del deporte de dos ruedas. Se coronará alrededor de las 16.30 horas

La segunda de las ubicaciones interesantes para poder ver la etapa cordobesa de la Vuelta a España es Santa María de Trassierra hasta la rotonda que conecta con Las Ermitas. Un terreno clásico de senderistas y ciclistas, domingueros, visitantes y cordobeses. Está previsto que el pelotón transcurra por sus toboganes de sube y baja entre las 16.34 y las 16.42 horas. Además, concretamente en el punto kilométrico 158,4, se disputará el único esprint intermedio de la etapa, a las 16.36 horas, aproximadamente; un momento distinto y siempre digno de ver.

MANUEL MURILLO. Cuesta del 14% a los Villares paso de la Vuelta Ciclista España en Córdoba.

Un ciclista sube una de las cuestas de la Sierra de Córdoba bajo un sol de justicia, en la Vuelta a España de 2021. / Manuel Murillo

Finalmente, la serpiente ciclista llegará al casco urbano de Córdoba a las 17.01 horas, accediendo por la avenida del Brillante. Entre esa hora y las 17.17 horas en que está previsto que se llegue a la meta, ubicada en Vallellano, se disputará la victoria por algunas de las avenidas principales de la ciudad: Brillante, Piconeros, Igualdad, Libia, Compositor Rafael Castro, Campo de la Verdad y Cádiz.

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Así que, si no te apetece subir a la Sierra y contemplar el paso de la etapa por sus bellos parajes, tendrás una segunda oportunidad de ver la Vuelta a España a pie de calle. Si tienes algún balcón de cara a una de esas avenidas, ni siquiera tendrás que salir de casa para disfrutar de uno de los deportes más espectaculares y sacrificados.

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