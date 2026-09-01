Un nuevo informe jurídico municipal sitúa a la Junta de Andalucía por delante del Ayuntamiento de Córdoba para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, actualmente cerrados y propiedad del empresario Antonio Amil, que ha vuelto a ofrecer al Consistorio su adquisición por 850.000 euros. Además, el mercadillo del Sector Sur estrena ubicación en la calle Huelva con 36 puestos después de años de desplome de la asistencia. Por otro lado, las obras de la Pérgola Duque de Rivas vuelven a retrasarse y fijan ahora el 15 de octubre como nueva fecha para su finalización.

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