Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de mercado del Córdoba CFNuevo mercadillo del Sector SurPlan turístico de grandes ciudadesPérgola Duque de RivasMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaParque de bomberos de MontoroCabalgata de Reyes 2027El tiempo en CórdobaPrecio del alquilerDetenido dos veces por 10 robos en Palma del RíoRuta del Caimán 2026Verbenas de CórdobaEmpleo públicoConsumo de tabacoNuevas titulaciones de la UCOHábitos saludables en septiembreFabricación de obuses en Córdoba
instagramlinkedin

La actualidad del martes 1 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El informe municipal que prioriza a la Junta para comprar los cines de verano, el regreso del mercadillo del Sector Sur y el nuevo retraso de las obras de la Pérgola Duque de Rivas centran la actualidad

Vuelve el mercadillo más esperado en el Sector Sur

Vuelve el mercadillo más esperado en el Sector Sur

Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Un nuevo informe jurídico municipal sitúa a la Junta de Andalucía por delante del Ayuntamiento de Córdoba para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, actualmente cerrados y propiedad del empresario Antonio Amil, que ha vuelto a ofrecer al Consistorio su adquisición por 850.000 euros. Además, el mercadillo del Sector Sur estrena ubicación en la calle Huelva con 36 puestos después de años de desplome de la asistencia. Por otro lado, las obras de la Pérgola Duque de Rivas vuelven a retrasarse y fijan ahora el 15 de octubre como nueva fecha para su finalización.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Deportes

Cultura

Campo

Andalucía

España

Noticias relacionadas

Internacional

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  2. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  4. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  7. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  8. Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir

Pesar en la Córdoba cofrade por el repentino adiós a Manuel Cerrato

Pesar en la Córdoba cofrade por el repentino adiós a Manuel Cerrato

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un informe jurídico da a la Junta prioridad para comprar los cines de verano de Córdoba

Un informe jurídico da a la Junta prioridad para comprar los cines de verano de Córdoba

El Hospital Reina Sofía de Córdoba realiza el primer traslado de un paciente crítico con soporte ECMO bajo el nuevo programa andaluz

Prometedor estreno del mercadillo de Sector Sur en la calle Huelva de Córdoba: "Esperamos que vuelva a ser de los mejores de la ciudad"

Aucorsa alcanza en 2026 su máximo histórico de viajeros en un mes de agosto: más de 1,3 millones de desplazamientos

Aucorsa alcanza en 2026 su máximo histórico de viajeros en un mes de agosto: más de 1,3 millones de desplazamientos

San Francisco y San Andrés, las iglesias más visitadas de Córdoba en verano: los templos de la ciudad superan los 9.300 visitantes

El Circuito Andaluz de Peñas programa 30 actuaciones en 28 pueblos de Córdoba: estas son las fechas y las localidades

El Circuito Andaluz de Peñas programa 30 actuaciones en 28 pueblos de Córdoba: estas son las fechas y las localidades
Tracking Pixel Contents