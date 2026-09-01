La actualidad del martes 1 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El informe municipal que prioriza a la Junta para comprar los cines de verano, el regreso del mercadillo del Sector Sur y el nuevo retraso de las obras de la Pérgola Duque de Rivas centran la actualidad
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Un nuevo informe jurídico municipal sitúa a la Junta de Andalucía por delante del Ayuntamiento de Córdoba para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, actualmente cerrados y propiedad del empresario Antonio Amil, que ha vuelto a ofrecer al Consistorio su adquisición por 850.000 euros. Además, el mercadillo del Sector Sur estrena ubicación en la calle Huelva con 36 puestos después de años de desplome de la asistencia. Por otro lado, las obras de la Pérgola Duque de Rivas vuelven a retrasarse y fijan ahora el 15 de octubre como nueva fecha para su finalización.
- Un informe jurídico da a la Junta prioridad para comprar los cines de verano de Córdoba
- Prometedor estreno del mercadillo de Sector Sur en la calle Huelva: "Esperamos que vuelva a ser de los mejores de la ciudad"
- El Ayuntamiento de Córdoba concede una nueva prórroga para la adaptación de la Pérgola Duque de Rivas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Sucesos
- Detenido dos veces en 15 días por 10 delitos contra el patrimonio en viviendas, vehículos y edificios de Palma del Río
Deportes
Cultura
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Campo
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Andalucía
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España
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Internacional
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- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir