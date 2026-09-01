La actualidad del martes 1 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La concentración del aumento de empleo público en Córdoba, el cambio en el consumo de tabaco y la lista de objetivos para el último día de mercado en el Córdoba CF centran la agenda matutina
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Córdoba gana peso en el empleo público y se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor crecimiento de efectivos durante el último año, con 942 nuevos trabajadores incorporados a las administraciones. Además, el consumo de tabaco cambia en la provincia con el auge de los formatos «big» y de nuevos productos de nicotina, aunque el cigarrillo tradicional continúa siendo el producto estrella. Y, en el apartado deportivo, el Córdoba CF afronta las últimas horas del mercado con varias tareas pendientes y una lista de la compra definida para reforzar la plantilla de Iván Ania antes del cierre de la ventana de fichajes.
- Córdoba concentra casi una cuarta parte del aumento del empleo público en Andalucía
- El consumo de tabaco cambia en Córdoba en busca de formatos 'big' y nuevos productos de nicotina: "El producto estrella sigue siendo el cigarrillo"
- El Córdoba CF y su lista de la compra para el último día de mercado de fichajes
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
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Cultura
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Andalucía
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España
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- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional