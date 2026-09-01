Córdoba gana peso en el empleo público y se sitúa entre las provincias andaluzas con mayor crecimiento de efectivos durante el último año, con 942 nuevos trabajadores incorporados a las administraciones. Además, el consumo de tabaco cambia en la provincia con el auge de los formatos «big» y de nuevos productos de nicotina, aunque el cigarrillo tradicional continúa siendo el producto estrella. Y, en el apartado deportivo, el Córdoba CF afronta las últimas horas del mercado con varias tareas pendientes y una lista de la compra definida para reforzar la plantilla de Iván Ania antes del cierre de la ventana de fichajes.

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