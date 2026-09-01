Un total de 8.271 menores de 1 a 3 años se beneficiarán este curso 2026-27 en Córdoba de la educación gratuita.

El 95% de los niños y niñas menores de tres años escolarizados en Córdoba al inicio del curso 2026-2027 dispondrá de educación gratuita después de que la Junta de Andalucía haya ampliado esta medida al alumnado de un año.

Según los datos de matriculación disponibles, 8.706 menores comenzarán el próximo jueves 3 de septiembre el curso en las escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia. De ellos, 8.271 tendrán cubierto íntegramente el coste del servicio de atención socioeducativa por la Administración autonómica.

La cifra de matriculados supone 270 escolares más que hace un año, un crecimiento que se concentra principalmente en el tramo de un año. Por edades, hay actualmente 621 alumnos de cero años, 3.516 de un año y 4.569 de dos años. La matriculación permanecerá abierta durante todo el curso.

Gratuidad educativa progresiva

La Junta comenzó a extender la gratuidad de esta etapa durante el curso pasado con el alumnado de dos años y la incorpora ahora también al tramo de un año, con el objetivo de favorecer la escolarización temprana y facilitar la conciliación laboral y familiar.

Para los menores de cero años se mantiene el sistema de bonificaciones. Según los datos facilitados, alrededor del 30% de los matriculados en este tramo, 186 niños, también disfrutan de gratuidad.

La previsión del Gobierno andaluz es extender la gratuidad completa a los menores de cero años durante el curso 2027-2028, con lo que abarcaría todo el primer ciclo de Educación Infantil.

La inversión prevista para aplicar la gratuidad al alumnado de un año asciende este curso a 40 millones de euros en Andalucía. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina 290 millones a ayudas a las familias, dentro de un presupuesto global de 420 millones, un 58% superior al de 2018.

Casi 12.000 plazas en Córdoba

La provincia cuenta este curso con 11.921 plazas distribuidas en una red de 249 centros, entre escuelas infantiles de titularidad de la Junta y centros públicos o privados adheridos al programa autonómico.

La Consejería prevé que la matriculación continúe creciendo durante el curso y que se superen los 9.900 alumnos escolarizados en el conjunto de la red provincial.

En cuanto a la tasa de escolarización de cero a tres años, la previsión es alcanzar el 60,14%, 16 puntos más que en 2018 y por encima de la media nacional, situada en el 49,2% según los datos aportados por la Junta.

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es actualmente de 240,53 euros, cantidad que aumentará hasta los 250,15 euros a partir de enero de 2027.

Las escuelas y centros infantiles prestarán servicio de lunes a viernes durante todos los días no festivos del año, salvo agosto, en horario de 7.30 a 17.00 horas, con un máximo de ocho horas diarias de permanencia por alumno.