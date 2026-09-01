Ruta del Caimán de Córdoba 2026: fechas, horarios y travesías en el Guadalquivir con inscripción gratuita

El Club de Piragüismo de Córdoba celebrará los próximos 5, 6 y 8 de septiembre una nueva edición de la Ruta del Caimán, una actividad gratuita con la que más de 400 personas podrán iniciarse en el piragüismo en aguas del Guadalquivir.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y se integra en la programación de la Velá de la Fuensanta, incluirá un total de 12 travesías no competitivas.

Los recorridos partirán desde el embarcadero del club, ubicado en la IDM Centro Náutico Municipal, y llegarán hasta las inmediaciones del Puente Romano antes de regresar al punto de salida. En total, cada ruta tendrá una distancia aproximada de 2,3 kilómetros y estará acompañada por monitores y miembros del club.

Inscripción gratuita y presencial

La participación será gratuita, aunque será obligatorio inscribirse previamente. El trámite solo podrá realizarse de manera presencial el viernes 4 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el Centro Náutico Municipal.

Cartel con la Ruta del Caimán de la Fuensanta 2026. / CÓRDOBA

No se admitirán reservas por internet ni por teléfono y las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada. Cada persona podrá inscribir como máximo a dos participantes.

La organización propone además la entrega voluntaria de un kilo de alimentos no perecederos, que será destinado al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

Doce salidas durante tres jornadas

El sábado 5 de septiembre se realizarán seis travesías, a las 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00 y 19.30 horas.

El domingo 6 y el martes 8 habrá tres salidas cada jornada, a las 10.00, 11.30 y 13.00 horas. Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario elegido para conservar su plaza.

La ruta del caimán de la Fuensanta, en su pasada edición de 2025. / A.J. González

Participación desde los ocho años

Podrán participar menores a partir de ocho años, siempre acompañados por su padre, madre o tutor. Será obligatorio saber nadar y la organización podrá impedir el embarque en función de la estatura, el peso o la envergadura de los menores si considera que existen problemas de seguridad.

La actividad se desarrollará en embarcaciones insumergibles de dos plazas, tipo sit-on-top, y cada participante dispondrá de pala y chaleco de ayuda a la flotación de uso obligatorio.

Los monitores podrán apartar de la actividad a cualquier participante que comprometa la seguridad propia o la del grupo, y la organización se reserva la posibilidad de aplazar o suspender las rutas si las condiciones meteorológicas o del río no son adecuadas.