PSOE y Hacemos no irán a la concentración por Ceuta en Córdoba y denuncian «el partidismo» de Bellido

PSOE y Hacemos Córdoba no asistirán a la concentración en favor de Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mañana miércoles 2 de septiembre a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. Mientras Partido Popular y Vox llaman a los cordobeses a manifestarse aunque discrepan de los motivos para hacerlo, los socialistas y la izquierda alternativa hablan de "manipulación política" y de "acto partidista". Ambas formaciones critican al alcalde de Córdoba, José María Bellido, por haber secundado la propuesta.

En Córdoba, el acto tendrá lugar ante la sede del Consistorio a las 20.00 horas, en la calle Capitulares, y contará con la presencia del alcalde de la ciudad y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido.

Argumentos del PSOE para rechazar la concentración de Ceuta

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha informado este martes de que los socialistas no acudirán a la concentración convocada por Ceuta y acusa al PP de tratar "de desunir y dividir más que de unir a la ciudadanía" con la convocatoria. El edil considera que el alcalde de Córdoba se suma a la campaña para "erosionar al Gobierno de España" que, a su juicio, ha puesto en marcha Feijóo, y ha subrayado "el importante esfuerzo por solucionar los problemas" que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Varios migrantes en la playa de Ceuta. / Jesús Torres / Europa Press

En última instancia, el PSOE considera que los populares "están sustituyendo la cooperación institucional necesaria en casos como este por la deslealtad institucional que ha puesto en evidencia la presidenta de la FEMP con una convocatoria que no ha contado con el resto de grupos políticos".

Hacemos rechaza el acto por considerarlo "partidista"

El grupo municipal Hacemos Córdoba, por su parte, ha mostrado su “solidaridad con Ceuta, con su población y con todas las personas que viven en la ciudad ante la situación que atraviesa”, al tiempo que ha confirmado que no participará en la concentración convocada para mañana, 2 de septiembre, al considerar que “se ha convertido en un acto partidista”.

Desde Hacemos Córdoba dejan claro que esta decisión “no supone ninguna falta de solidaridad con Ceuta”, sino que responde a la necesidad de mantener la “coherencia” y defender que una institución como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “de carácter plural, debe actuar desde el diálogo y el consenso y no ponerse al servicio de los intereses de un determinado partido político”.

En este sentido, el grupo municipal critica especialmente la actitud del alcalde de Córdoba, José María Bellido, al que acusa de “volver a actuar como una marioneta de la estrategia del Partido Popular” y de aprovechar “un momento de dolor, preocupación y tensión para hacer política partidista en lugar de trabajar por la unidad institucional”.

El alcalde habla con los portavoces de PSOE, Antonio Hurtado, y Hacemos, Juan Hidalgo, en el salón de plenos. / Manuel Murillo

“Bellido debería representar a todos los cordobeses y cordobesas, no convertirse en un altavoz de las decisiones de su partido. Ceuta merece solidaridad y soluciones, no que se utilice una situación tan delicada para alimentar la confrontación política”, señalan.

Hacemos Córdoba condena "cualquier intento de utilizar a las personas migrantes como instrumento de presión política” y defiende una “respuesta firme” ante cualquier injerencia exterior que pretenda “condicionar las decisiones soberanas de nuestro país”, al mismo tiempo que reclama que “se garanticen los derechos humanos y se proteja especialmente a los menores migrantes”.

El grupo municipal considera además “imprescindible” que exista una “verdadera corresponsabilidad territorial” para que Ceuta no tenga que afrontar “sola” una situación de esta magnitud y que se pongan sobre la mesa soluciones que permitan aliviar la presión sobre la ciudad con todas las garantías legales y humanitarias.

“Nuestra solidaridad con Ceuta no se demuestra participando en una concentración concreta. Se demuestra defendiendo soluciones. Ni Ceuta puede quedarse sola, ni los menores pueden convertirse en moneda de cambio, ni la FEMP puede utilizarse como una extensión de la estrategia del PP”, concluyen desde Hacemos Córdoba.