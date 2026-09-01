Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia

La difusión de la imagen de un menor ha planteado una nueva arista judicial tras la muerte del hombre que se quemó ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba. La madre de su hijo ha acudido al Tribunal de Instancia de Córdoba para reclamar la protección urgente de la imagen de este menor, después de que un perfil comenzara a compartir una fotografía en la que aparece junto a su padre.

La publicación vincula el fallecimiento con las supuestas dificultades para mantener contacto con su hijo. En el momento de los hechos, el fallecido estaba inmerso en un procedimiento de familia para regular el régimen de visitas. Tras su muerte, esa parte del procedimiento pierde su objeto, mientras la exposición pública del menor ha pasado a ocupar el centro de la actuación judicial.

La petición sostiene que la fotografía permite identificar directamente al niño y que se difunde sin autorización de su madre. También alerta del contexto emocional derivado de la muerte del padre y del riesgo de que la imagen del menor quede ligada públicamente a un conflicto entre adultos. En el mensaje que acompaña la fotografía se puede leer "Otro padre que se suicida después de años luchando por su hijo".

A. J. González

Retirada urgente de las imágenes

La solicitud pide medidas inmediatas al amparo del artículo 158 del Código Civil, que permite adoptar disposiciones para evitar perjuicios a los menores. Entre otras ideas, el escrito presentado ante la jueza sostiene que "la utilización de la imagen de un menor en medios de comunicación o redes sociales debe valorarse con criterios especialmente restrictivos cuando pueda resultar contraria a sus intereses, afectar a su reputación o provocar una exposición pública innecesaria".

En esta línea, suplica al Tribunal que ordene a Meta o a Facebook "la retirada inmediata, bloqueo o inhabilitación de acceso a todas aquellas publicaciones" en las que aparezca la imagen del hijo menor, que hayan sido efectuadas desde la página que difunde su fotografía. Entre otras cuestiones, también reclama que esta plataforma "preserve los datos relativos a las publicaciones objeto de la presente solicitud, incluidos datos identificativos de la cuenta, fecha y hora de publicación y demás información disponible, a efectos de las acciones que legalmente puedan corresponder".

Fotografía del hombre fallecido y de su hijo difundida, sin anonimizar, en Facebook. / CÓRDOBA

Asimismo, solicita al Tribunal que requiera a los responsables de la referida página de Facebook para que se abstengan de publicar, reproducir, compartir o difundir en lo sucesivo imágenes, vídeos o cualquier otro elemento que permita identificar al menor, sin autorización legal suficiente.

Sin escuchar a los responsables de la página

Es más, la madre de este niño plantea que "dada la extraordinaria rapidez con que las imágenes difundidas a través de redes sociales pueden ser reproducidas, descargadas y compartidas, se interesa que las medidas de retirada y bloqueo sean adoptadas con carácter inmediato, incluso sin previa audiencia de los responsables de la página, sin perjuicio de su posterior audiencia y de los recursos que legalmente procedan, pues cualquier demora puede hacer perder a la medida su finalidad protectora".