El Hospital Reina Sofía de Córdoba realiza el primer traslado de un paciente crítico con soporte ECMO bajo el nuevo programa andaluz

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba efectuó a mediados de agosto el traslado del primer paciente crítico con soporte ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) desde que se pusiera en marcha el nuevo programa andaluz para la atención y transporte de personas adultas que precisan esta terapia. Este operativo regional está activo desde principios de julio.

El operativo, coordinado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, permitió desplazar hasta el Hospital de Linares a un equipo especializado del centro cordobés, implantar allí el dispositivo y trasladar al paciente, una vez estabilizado, hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía.

Aunque el modelo regional sitúa el Hospital Reina Sofía como centro de referencia para las provincias de Córdoba y Jaén, hace más de una década que los profesionales del Reina Sofía se desplazan para colocar este dispositivo, antes de la existencia del nuevo protocolo andaluz recientemente aprobado.

Técnica de soporte vital

La ECMO es una técnica de soporte vital avanzado que sustituye temporalmente y de forma total o parcial la función de los pulmones, del corazón o de ambos. En este caso concreto, el equipo móvil lo han integrado la cirujana cardiovascular Isabel Pernía, el médico intensivista José Naranjo y el perfusionista Ignacio Morales, quien ha explicado que en esta ocasión se utilizó la modalidad venovenosa por fallo pulmonar grave. “El sistema extrae la sangre por una vía venosa, la hace pasar por un oxigenador externo que incorpora oxígeno y elimina dióxido de carbono y la devuelve después al organismo. De esta forma, asume temporalmente la función respiratoria y permite que los pulmones descansen”, ha señalado.

Morales ha precisado que “la particularidad de este procedimiento es que el equipo no espera al paciente, sino que se desplaza hasta el hospital en el que se encuentra. Allí implantamos el soporte, lo estabilizamos y, con la ECMO ya en funcionamiento, podemos trasladarlo con seguridad hasta el centro de referencia”.

Activación del circuito

El circuito se activa a través del 061. Tras valorar el caso y confirmar su aceptación, el centro coordinador moviliza al equipo ECMO y los recursos de transporte de alta complejidad necesarios para llevar a los profesionales y el material hasta el hospital de origen y trasladar después al paciente.

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El nuevo programa andaluz persigue garantizar la equidad territorial, agilizar la activación y reforzar la seguridad clínica. Para ello, cuenta con cuatro equipos móviles ubicados en los hospitales Reina Sofía de Córdoba, Virgen del Rocío de Sevilla, Virgen de las Nieves de Granada y Regional de Málaga. La concentración de esta actividad en centros especializados permite reunir equipos multidisciplinares entrenados y con experiencia suficiente en una técnica de elevada complejidad.