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Patrimonio cofrade

La hermandad de la Merced conmemora 50 años de historia, arte y devoción con una exposición en la Diputación

La muestra, que podrá visitarse hasta el 11 de septiembre en el Palacio de la Merced, repasa medio siglo a través de piezas artísticas, documentos y fotografías

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced'

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced'

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La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced' / Manuel Murillo

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Francisco Mellado

Córdoba

La hermandad de la Merced ha inaugurado este martes en el Palacio de la Merced la exposición Eterna Merced: cincuenta años de historia, arte y devoción, una muestra con la que la corporación del Lunes Santo conmemora el 50 aniversario de la bendición de su titular mariana, Santa María de la Merced.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, junto a distintas autoridades; la hermana mayor de la Merced, Ana Gema Torrico; miembros de la junta de gobierno de la hermandad y numerosos hermanos de la corporación.

La exposición propone un recorrido por el origen, el crecimiento y la evolución de la devoción a Santa María de la Merced a través de diferentes piezas artísticas, documentos y fotografías que permiten acercarse a la historia de la dolorosa de la parroquia de San Antonio de Padua.

La primitiva Virgen de la Merced

El primer espacio de la muestra está dedicado a La primitiva Virgen de la Merced. El origen de la devoción. En este apartado pueden contemplarse algunas de las piezas que pertenecieron a aquella primera imagen, entre ellas, las manos de la primitiva Virgen de la Merced, un testimonio material de los primeros pasos de esta historia de fe y devoción.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced'

Salvador Fuentes inaugura la exposición ‘Eterna Merced: cincuenta años de Historia, Arte y Devoción’. / Manuel Murillo

La llegada de la nueva Virgen

El segundo bloque, bajo el título La llegada de la nueva Virgen de la Merced, se centra en la llegada de la actual imagen y en la figura de Fray Ricardo de Córdoba, fundamental para comprender los comienzos de esta nueva etapa y cómo la devoción fue arraigando hasta convertirse en una de las señas de identidad de la hermandad de la Merced.

En este espacio se pueden contemplar diferentes elementos vinculados a la Virgen, como el conjunto de sayas que le diseñó Fray Ricardo de Córdoba, la primera toca que tuvo la imagen o su particular palio.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced'

Asistentes a la inauguración de la exposición admiran algunas fotografías de la Merced. / Manuel Murillo

Entre las piezas más especiales se encuentra también la casulla que el capuchino regaló a la Virgen tras concluir el triduo de 2018, pocos meses antes de su fallecimiento, una pieza cargada de significado por la estrecha relación de fray Ricardo con la historia reciente de la corporación.

El patrimonio de una devoción

El recorrido culmina con El patrimonio de una devoción. Cincuenta años de ofrendas, un apartado que acerca al visitante a la devoción actual y a buena parte del patrimonio que Santa María de la Merced ha recibido a lo largo de estos cincuenta años.

En este último espacio pueden contemplarse piezas como la corona del veinticinco aniversario, diferentes joyas y encajes, el manto de las ofrendas o la saya del cincuentenario, bendecida este lunes en la parroquia de San Antonio de Padua.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced'

Un asistente observa los detalles de una de las piezas expuestas. / Manuel Murillo

La muestra también recoge algunos de los regalos entregados a la Virgen por los internos del centro penitenciario con motivo de su reciente visita, así como otras piezas y presentes recibidos con motivo de la celebración de este cincuentenario.

Junto al patrimonio artístico, la exposición reúne también documentos y fotografías vinculados a Santa María de la Merced, permitiendo al visitante conocer distintos episodios de la historia de la dolorosa y de la devoción que ha generado durante medio siglo.

Noticias relacionadas y más

Eterna Merced: cincuenta años de historia, arte y devoción podrá visitarse hasta el próximo 11 de septiembre en la Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

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