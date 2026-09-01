Córdoba prorroga el contrato de Mundo Management para organizar la Cabalgata de Reyes Magos en 2027

Aunque estemos aún en pleno verano, el Ayuntamiento de Córdoba acaba de tomar una decisión para la organización de la próxima Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad. La teniente de alcalde delegada de Contratación, Cintia Bustos, ha aprobado un decreto para dar luz verde a la segunda prórroga del contrato suscrito con la empresa Mundo Management SA para que sea de nuevo esta entidad la organizadora del desfile de Sus Majestades de Oriente.

La empresa dispondrá de un importe de 354.979,23 euros más 74.545,64 euros, total 429.524,87 euros, con cargo al presupuesto del 2027 en su totalidad, para organizar un año más la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba. El contrato se firmó en octubre del 2023 y en septiembre de 2025 se aprobó la primera prórroga para el desfile de 2026 por un importe idéntico al aprobado en esta ocasión.

Un desfile organizado por una empresa privada

El Partido Popular sacó por primera vez a contratación pública la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba en 2023. Hasta esa fecha, el evento había sido organizado tradicionalmente por la Federación de Peñas con la colaboración del Ayuntamiento.

Tanto el PSOE como Hacemos Córdoba han reclamado al equipo de gobierno recuperar el modelo de gestión pública de este evento.

Cabalgata de Reyes Magos de 2026 en Córdoba. / Victor Castro

Mundo Management es una empresa española con sede en Málaga dedicada a la contratación de espectáculos, la representación artística y la producción de eventos. Además de la organización y diseño de la Cabalgata, Mundo Management, la sociedad que opera bajo la marca Grupo Mundo, también gestiona la programación de conciertos y eventos musicales de la Plaza de Toros de Los Califas.

Un informe favorable

El contrato original fue adjudicado por la junta de gobierno local el 23 de octubre de 2023. Posteriormente, se aprobó una primera prórroga, del 23 de noviembre de 2025 al 22 de noviembre de 2026. Los pliegos establecían que el contrato tendría inicialmente una duración de dos años y que podría prorrogarse por dos periodos anuales, por lo que esta segunda prórroga se encuentra dentro de lo previsto inicialmente.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido. / Manuel Murillo

El informe considera que se cumplen los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público y propone a la Junta de Gobierno Local tres actuaciones: aprobar la prórroga, autorizar y comprometer el gasto de 429.524,87 euros y comunicar el acuerdo a Mundo Management, al servicio gestor y al Departamento de Contabilidad.