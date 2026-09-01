El consumo de tabaco cambia en Córdoba en busca de formatos 'big' y nuevos productos de nicotina: "El producto estrella sigue siendo el cigarrillo"

Fumar es uno de los hábitos nocivos para la salud que acumula más seguidores y el tabaco uno de los productos de los que el Estado obtiene más beneficio impositivo, ya que se embolsa entre un 78% y un 80% del precio final de una cajetilla entre IVA e Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco. Si hablamos de cigarros, picadura de liar y de pipa el porcentaje baja un poco, en torno al 72%, 40% y 55%, respectivamente.

Córdoba es la sexta provincia andaluza por volumen de ventas de productos derivados del tabaco, por delante únicamente de Huelva y Jaén, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Las cifras correspondientes al primer semestre del año reflejan un descenso del 1,55% en las ventas de cigarrillos respecto al mismo periodo de 2025.

Entre enero y junio se vendieron en la provincia 14.613.807 paquetes de cigarrillos, frente a los 14.844.666 del mismo periodo del año anterior. La caída alcanza también a los cigarros, con 15,087 millones de unidades frente a los 15,428 millones de 2025; al tabaco de liar, que pasa de 43.837 a 42.537 paquetes, y a la picadura de pipa, con 9.115 unidades frente a las 9.881 de un año antes.

Menos ventas, pero más recaudación

La evolución es distinta cuando se observa la facturación. Durante los seis primeros meses del año, la recaudación por estos productos ha pasado en Córdoba de 93,9 millones de euros en 2025 a 95,2 millones en 2026. De esa cantidad, 78,6 millones corresponden a cigarrillos; 3,7 millones, a cigarros; 9,6 millones, a tabaco de liar, y 1,8 millones, a picadura de pipa. Según el presidente de la Unión de Estanqueros de Córdoba, Francisco José García, "los cigarrillos siguen siendo el producto estrella". En total, representan más del 80% de las ventas, seguidos por el tabaco de liar, con un 10%, los cigarros y puros, que suponen alrededor del 4%, y el tabaco de pipa, con el 3%.

Francisco José García, presidente de la Unión Provincial de Estanqueros de Córdoba. / AJ González

Las cifras oficiales muestran menos ventas y más ingresos. Sin embargo, el representante de los estanqueros considera que el consumo de cigarrillos no está cayendo al ritmo que sugiere la estadística y apunta "un cambio en los formatos y en los productos elegidos" por los consumidores. También señala como factor a tener en cuenta el comercio ilícito, que "distorsiona las cifras de consumo". El presidente de los estanqueros recuerda una reciente operación desarrollada en Córdoba en la que fueron intervenidos 11 millones de cigarrillos y estima que el comercio ilícito podría representar "entre un 30% y un 40%" del consumo.

Del paquete de 20 a los formatos 'big'

García pone el foco en las cajetillas de mayor capacidad. Según explica, las estadísticas toman como referencia el formato tradicional de 20 unidades, mientras que entre los consumidores cordobeses "están ganando peso los formatos big, con paquetes de 23, 29, 37 e incluso 50 cigarrillos". El representante de los estanqueros considera que "el consumo se mantiene relativamente estable" y atribuye el incremento de la recaudación tanto a la subida de los precios como al mayor peso de los formatos de más capacidad.

Cajetillas de tabaco en un estanco. / CÓRDOBA

También aprecia particularidades en las marcas. Mientras que en las estadísticas nacionales aparecen entre las más vendidas Marlboro, Camel y Winston, García señala que en Córdoba "lo que más se vende es Fortuna", una marca que, añade, dispone además de una amplia oferta de formatos big, que son ligeramente más económicos.

Vapers, tabaco calentado y bolsas de nicotina

El cambio de hábitos alcanza también a los vapers, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina, productos que, según indica García, suponen "entre el 3% y el 4% de las ventas de los estancos" en Córdoba. El precio es similar al de los productos tradicionales, salvo en el caso de los vapers. García explica que estos últimos "no están sometidos al mismo régimen del mercado del tabaco y, al tratarse de productos de venta libre, pueden ofrecerse con promociones e incentivos comerciales que no están permitidos para las labores del tabaco".

García destaca además que las compañías están apostando por alternativas al cigarrillo tradicional que presentan como menos perjudiciales. En este contexto sitúa el crecimiento del vapeo, que, según señala, algunos consumidores utilizan como vía para intentar dejar de fumar, y del tabaco recalentado. Sobre este último, García señala que, "al no haber combustión, su consumo resulta menos dañino que el del cigarrillo convencional".

Menos cartones y más compras "al día"

El tabaco de liar mantiene una clientela estable y tiene, según la percepción del presidente de los estanqueros cordobeses, una presencia mayor en las zonas con menor poder adquisitivo. El responsable provincial relaciona también la situación económica de Córdoba con otro cambio en los hábitos de compra: cada vez se adquieren menos cartones completos y más paquetes sueltos. "El consumidor va al día y acude al estanco cuando lo necesita", explica. A ello contribuye, según señala, una mayor disponibilidad de puntos de venta y unos horarios más amplios que años atrás, lo que reduce la necesidad de hacer acopio para varios días.