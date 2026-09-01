Bellido reclama para Córdoba el Plan Turístico de Grandes Ciudades y Gavira promete impulsarlo

Córdoba está algo más cerca de contar con un Plan Turístico de Grandes Ciudades. Se trata de una herramienta de intervención y financiación conjunta entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para fomentar y gestionar el turismo urbano sostenible. El anterior plan de estas características con el que contó la capital cordobesa data de 2014 y aunque tuvo desigual fortuna impulsó mejoras en el Templo Romano, Trueque 4 o el Convento Regina.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), se ha comprometido este martes, 1 de septiembre, a impulsar la incorporación de Córdoba al Plan Turístico de Grandes Ciudades. Lo ha hecho durante la reunión mantenida con el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), en Sevilla.

El regidor cordobés ha trasladado al consejero la petición del Ayuntamiento de incorporar la ciudad a este programa, después de que este verano se haya licitado una asistencia técnica para la redacción del documento. El importe del contrato es de 15.730 euros, y la empresa que resulte adjudicataria contará con un plazo de ejecución de tres meses para redactarlo. Ahora, el Consistorio cuenta también con el compromiso de la Junta de Andalucía para impulsar esta herramienta.

Templo romano y una recreación de la Córdoba romana. / Córdoba

Compromiso de la Consejería de Turismo

En una nota de prensa, la Consejería de Turismo ha avanzado su compromiso en trabajar junto al Ayuntamiento cordobés para avanzar en la incorporación del Plan Turístico de Grandes Ciudades y definir las actuaciones que permitan aprovechar este instrumento para reforzar el modelo turístico de Córdoba. El objetivo, según Gavira, será conseguir más estancias, más gasto turístico, menos estacionalidad y un mayor impacto sobre el comercio, la hostelería, las empresas y el empleo local.

Según ha expresado Gavira, Córdoba reúne una característica especialmente valiosa: la dimensión de una gran capital patrimonial y cultural con el tamaño medio y la escala humana de una ciudad que todavía puede recorrerse, vivirse y disfrutarse de una manera cercana.

La estrategia de la Consejería de Turismo pasa por preservar esa condición y evitar modelos que terminen deteriorando aquello que hace atractivos a los destinos. "El turismo debe contribuir a mantener ciudades vivas, habitables y con identidad, compatibles con la vida cotidiana de sus vecinos", aseguran en el comunicado.

Centro de interpretación de los patios, en Trueque 4. / Víctor Castro / A. J. González

Diversificar la oferta y extender la actividad turística

Según la consejería, el Plan Turístico de Grandes Ciudades permitirá avanzar en esa dirección: diversificar la oferta, extender la actividad turística a más zonas de Córdoba, generar nuevos motivos para visitarla durante todo el año y conseguir que el visitante permanezca más tiempo y deje un mayor retorno económico en la ciudad.

Durante el encuentro, que se ha celebrado en la Casa Rosa en Sevilla, sede de la vicepresidencia, Bellido y Gavira han abordado las principales líneas de colaboración entre la FAMP y la Junta de Andalucía, así como la nueva etapa de cooperación más estable y útil para los municipios andaluces. Ambas partes han coincidido en la importancia de mantener una interlocución fluida y avanzar en una colaboración que permita que las políticas de la Junta respondan de manera efectiva a las necesidades de las entidades locales.

Plan Turístico de Grandes Ciudades de 2014

El Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba de 2014 fue bastante ambicioso sobre el papel, pero su ejecución terminó siendo parcial y muy dilatada en el tiempo. Se firmó el 6 de junio de 2014, con una inversión prevista de 4,998 millones de euros: la Junta aportaba el 60% (2,998 millones) y el Ayuntamiento el 40%. Contemplaba alrededor de una treintena de actuaciones y debía ejecutarse inicialmente hasta finales de 2016.

El plan pretendía, sobre todo, sacar el turismo del entorno de la Mezquita-Catedral y extenderlo por el conjunto histórico. Se articulaba en tres grandes líneas: Córdoba, Ciudad de las Cuatro Culturas; Patios de Córdoba; y Córdoba Experience, esta última orientada a crear experiencias turísticas y nuevos productos.