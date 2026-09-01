El Ayuntamiento eleva un 60% las ayudas a las verbenas de Córdoba hasta los 40.000 euros

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ha incrementado este año la partida destinada a apoyar la celebración de las verbenas populares de la ciudad, que pasa de los 25.000 euros de 2025 a 40.000 euros en 2026, un aumento del 60%.

Además, la cuantía máxima que podrá recibir cada entidad organizadora se eleva de 1.800 a 3.000 euros, es decir, 1.200 euros más que el pasado ejercicio.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha señalado que el incremento pretende reconocer el trabajo de los colectivos encargados de organizar estas celebraciones y facilitar una mejora de sus programaciones.

La oferta de verbenas también crece ligeramente. Frente a las 19 celebradas el pasado año, en 2026 están previstas 20 citas distribuidas por distintos barrios de Córdoba.

Cinco verbenas ya celebradas

Hasta ahora han tenido lugar las organizadas por la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, en Villarrubia; la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, en Santa Cruz; el Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao; el Club Figueroa, en la plaza de la Marina Española; y la Asociación de Vecinos Galea Vetus, en el centro sociocultural Luciana Centeno.

Septiembre concentrará buena parte de la programación. Entre las primeras citas estarán la verbena de Incienso y Compás, del 3 al 5 de septiembre; la de la Asociación Cultural Los Quintos, del 5 al 8 en el bulevar Hernán Ruiz; y la de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba, del 24 al 27 en los jardines Virgen del Rocío.

También se celebrarán durante el mes las organizadas por la Asociación Músico Cultural Sagrada Columna, la Hermandad del Perdón, Colega Córdoba y la Hermandad del Resucitado.

A ellas se sumarán las citas de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avenida Fray Albino; la Hermandad del Descendimiento, en los jardines Virgen del Rocío; y la Hermandad de la Quinta Angustia, en los jardines del Vial.

Últimas citas del calendario

El último bloque incluirá las verbenas de la Hermandad de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín; la Hermandad de Jesús de los Afligidos, en la parroquia de San Vicente Ferrer; la Asociación Amigos del Gazpacho, en los jardines del Vial; la peña cordobesa La Ventana, en el pasaje de la calle Utrera; y la propuesta musical de la Asociación Cultural Córdoba Rock, en el parque Turruñuelos.

El Ayuntamiento mantendrá además las limitaciones horarias utilizadas en las Cruces de Mayo para compatibilizar las celebraciones con el descanso vecinal. Las verbenas deberán terminar a las 00.00 horas cuando el día siguiente sea laborable y podrán prolongarse hasta las 02.00 horas cuando no lo sea.

Urbano ha invitado a los cordobeses a participar en estas celebraciones y ha defendido su papel como espacios de convivencia y dinamización de los barrios.