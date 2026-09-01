El Ayuntamiento de Córdoba concede una nueva prórroga para la adaptación de la Pérgola Duque de Rivas

Las obras para la adaptación de la Pérgola Duque de Rivas como nueva sede de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba se prorrogan de nuevo. El nuevo plazo para la conclusión de la ansiada reforma será el día 15 de octubre, después de que haya concluido el anterior a fecha 31 de agosto. El Consistorio cordobés concederá este nuevo plazo a la empresa adjudicataria de la reforma del inmueble ubicado en la avenida República Argentina, Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios SL, al no haber concluido un modificado del proyecto de obra.

Es decir, el motivo de la prórroga vuelve a ser el mismo que se dio para la concesión de la primera: que el proyecto modificado de obra para incluir las actuaciones y daños detectados al comienzo de la reforma sigue estando en tramitación y se encuentra pendiente de aprobación definitiva. La empresa argumenta, con razón, que sin este proyecto no es posible ejecutar todas las actuaciones previstas.

La reforma de la Pérgola cuenta con un presupuesto municipal de 480.560 euros. La renovación de las instalaciones eléctricas y de la climatización y ventilación son las actuaciones que más inversión necesitarán, pero cuando comenzó la reforma se detectaron más daños de los inicialmente previstos.

Interior de la Pérgola de los Jardines Duque de Rivas. / Manuel Murillo

Daños apreciados al comienzo de la obra

Después de años de retraso y promesas electorales, las obras de reforma de este inmueble se iniciaron el pasado 23 de marzo. El plazo de ejecución previsto era de tres meses. No obstante, una vez que la empresa comenzó la actuación detectó los daños sobrevenidos en el inmueble, como la rotura de cristales en diversos ventanales exteriores, el deterioro de elementos de cubierta, las filtraciones de agua que han provocado humedades en algunos paramentos interiores, revestimientos de madera, falsos techos y zócalos, así como el deterioro y oxidación de elementos de la cerrajería exterior. Ninguno de ellos estaba previsto en el proyecto inicial.

Tren de borrascas

La empresa adjudicataria solicitó por ello una primera prórroga y el modificado del proyecto porque todos esos daños se produjeron después de la redacción y aprobación del proyecto contratado. Además, argumentó que la situación se había visto agravada "sustancialmente" por los episodios del tren de borrascas registrados en el primer trimestre de 2026 en Córdoba.

El Ayuntamiento de Córdoba concedió entonces la primera prórroga porque la situación constituía una causa objetiva, sobrevenida y ajena a la empresa contratista, que provocaba cambios en los plazos inicialmente previstos. Ahora se ve obligado a conceder un segundo plazo al no haber concluido a tiempo el pliego modificado del contrato.

Según la documentación a la que ha accedido CÓRDOBA, la tramitación de la modificación del contrato se encuentra actualmente en su fase final, habiéndose solicitado los informes preceptivos de Asesoría Jurídica e Intervención General, antes de su definitiva aprobación, por lo que se siguen dando las circunstancias que motivaron la solicitud de la empresa para ampliar el plazo de ejecución del contrato.