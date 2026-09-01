El alquiler se desacelera en Córdoba, aunque el precio sigue subiendo y roza ya los 10 euros por metro cuadrado

El alquiler continúa subiendo tanto en Córdoba capital como en el conjunto de la provincia, pero la tendencia sigue desacelerándose, con un incremento anual del 4,9% en el primer caso y del 4,4% en el segundo, según datos recopilados por el portal inmobiliario de Idealista al cierre del mes de agosto.

De hecho, la evolución tanto mensual como trimestral marca este nuevo contexto: en la capital, los precios caen un 1,2% respecto al mes de julio y un 1,7% trimestral, fenómeno similar al vivido en la provincia (-0,3% y -0,8%, respectivamente). A nivel nominal, el precio del metro cuadrado en alquiler en Córdoba es de 9,6 euros en la capital y de 9,0 euros en la provincia.

El precio del alquiler en Córdoba, barrio a barrio

Cuando analizamos el precio del alquiler en los barrios de Córdoba, se comprueba que la subida es leve y constante en todas las zonas menos en Santa Rosa-Valdeolleros, donde el incremento es de un sólido 14,3%. El valor de los pisos en alquiler crece un 4,6% interanual en Ciudad Jardín y un 4,2% en Levante-Lepanto-Fátima, mientras que la ubicación donde menor es el incremento es centro-casco histórico, con un 2,4%. A nivel trimestral, las cifras caen en toda la ciudad excepto en Santa Rosa-Valdeolleros y en Noreña-Figueroa.

Precio del alquiler en cada barrio de Córdoba. / Idealista

Tras esta evolución, Santa Rosa-Valdeolleros igual al casco histórico como el barrio donde más caro es alquilar un piso, mientras que las zonas más baratas son Ciudad Jardín y Levante-Lepanto-Fátima.

A nivel nacional, la subida roza el 6%

El mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 5,8% y se establece en 15,1 euros/m², según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 0,8% en tasa trimestral mientras que con respecto al último mes el precio ha bajado un 0,9%.

Así evoluciona el precio de las capitales españolas

Hasta 47 capitales españolas analizadas por idealista registran subidas interanuales, con solo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%). El mayor incremento, por el contrario, es el de Huesca (15%), seguida de Huelva (14,6%), Soria (12,4%), Toledo (11,8%), Zaragoza (11,1%) y Oviedo (11%). Castellón de la Plana (10,9%), Guadalajara (10,9%), Melilla y Palencia (10,8% en ambos casos) completan el grupo de capitales en las que el alquiler ha subido a doble dígito.

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas. / Marta G. Brea

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con las únicas excepciones de San Sebastián y Bilbao, ha sido alcista: el alquiler sube en Alicante (7,3%), Palma (5,9%), Madrid (5,1%), Sevilla (4,4%), Valencia (3,5%), Málaga (2,8%) y Barcelona (0,7%).

Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,3 euros/m², seguida por Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (19,3 euros/m²). Les siguen San Sebastián (18,1 euros/m²), Málaga (16,5 euros/m²), Valencia (16,3 euros/m²) y Bilbao (15,7 euros/m²). Por el contrario, Jaén y Cáceres (8,3 euros/m² en ambos casos), son las capitales con la renta más económica.

Auge del coste del alquiler en 48 de las 50 provincias

El precio del alquiler sube en 48 de las 50 provincias españolas en el último año, con la subida de Toledo (12,3%) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Girona (11%), Zaragoza (10,5%) Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Por el contrario, solo Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cierran el mes de agosto con descensos interanuales.

Madrid (21,5 euros/m²) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20 euros/m²). Les sigue Málaga (18,7 euros/m²), Barcelona (17,1 euros/m²), Guipúzcoa (15,9 euros/m²) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros/m²). Jaén (7 euros/m²) Ciudad Real (7,6 euros/m²), Badajoz y Cáceres (7,8 euros/m² en ambos casos), en cambio, son las provincias más económicas.

Euskadi, única región donde caen los precios

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de Euskadi (-1,6%). Aragón (10,2%) lidera los incrementos, seguida de Asturias (9,4%), Castilla-La Mancha (8,8%), La Rioja (7,5%), Castilla y León (7,2%), Comunitat Valenciana (6,4%), Extremadura (6,3%) y la Comunidad de Madrid (5,9%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (5,3%), Andalucía (4,8%), Región de Murcia (4,7%), Cantabria (4,1%), Galicia (3,9%) y Cataluña (2,7%). Baleares (2,4%) y Navarra (0,4%), por su parte, experimentan las menores subidas del país.

La Comunidad de Madrid (21,5 euros/m²), Baleares (20 euros/m²) y Cataluña (15,9 euros/m²) son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,4 euros/m²) y Euskadi (14,9 euros/m²). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,8 euros/m²) y Castilla-La Mancha (8,8 euros/m²) que son las comunidades más económicas.