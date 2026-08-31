Vivir en Córdoba capital o en un pueblo: la ciudad es un 50% más cara que la media de todos los municipios de la provincia

Córdoba forma parte de la lista de capitales de provincia de España con precios medios más de un 50% superiores a los de sus respectivas provincias, según los datos de Tinsa, la mayor empresa de tasación y valoración inmobiliaria de España. Según estas cifras, el metro cuadrado en Córdoba capital costaba en el segundo trimestre de este año 1.774 euros, mientras que en la provincia la media era de 1.173. Lo mismo ocurre en San Sebastián, Ciudad Real, Cuenca, La Coruña, Teruel, Cáceres, Barcelona, Granada, Valencia y Badajoz.

Ciudad dormitorio

Pese a que en la provincia de Córdoba no existe tanto como en otros lugares el efecto ciudad dormitorio -zona meramente residencial para trasladarse diariamente a otra ciudad a trabajar- sí que se perfila como una buena opción si se analizan los precios de la vivienda. Y, sobre todo, si se tiene en cuenta esa gran diferencia que existe entre los precios de la vivienda en Córdoba capital y los del resto de la provincia.

Viviendas en la calle Castaño de Villafranca de Córdoba, municipio muy cercano a la capital y donde la vivienda está mucho más barata. / CASAVI

Para buscar un posible efecto ciudad dormitorio en Córdoba capital se puede partir del ámbito que la propia Junta considera área metropolitana de Córdoba. El Plan de Transporte Metropolitano incluye 19 municipios y describe una red de movilidad muy radial hacia la capital. Dentro de esos municipios se pueden seleccionar a los que están más cerca de la capital teniendo en cuenta las infraestructuras viarias. Almodóvar del Río, Villafranca, La Carlota, Fernán Núñez, Guadalcázar, La Victoria, Montemayor, El Carpio o Pedro Abad son buen ejemplo de ello. Todos están conectados con la capital bien mediante la A-4 o a la A-45 (excepto Almodóvar, conectado mediante la carretera de Palma) y se sitúan a menos de media hora de la ciudad.

Los precios en los pueblos

De todos esos municipios nombrados, al menos de los que hay datos recientes en Idealista (la mayoría) solo en uno el metro cuadrado supera los 1.000 euros, en La Carlota. Pero incluso así, los precios están mucho más baratos que en la ciudad. Según Idealista, en Córdoba capital el metro cuadrado está a 1.861 euros, mientras que en La Carlota se sitúa en 1.066.

Escaparate de una inmobiliaria en Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Villafranca y Almodóvar serían los siguientes municipios del arco de influencia de la capital con los precios más caros, pero todavía muy por debajo de los de la ciudad. En este caso, en Villafranca el metro cuadrado se sitúa en 967 euros y en Almodóvar del Río en 847. Mucho más económicos son Fernán Núñez (578 euros el metro) o El Carpio (560 euros).

Un piso de 90 metros frente a una casa de 150

Además, hay que tener en cuenta que el tipo de vivienda que está en el mercado en Córdoba capital nada tiene que ver con la vivienda tipo de las localidades que se recogen en esta información. Según los anuncios más numerosos en portales inmobiliarios, en Córdoba capital la vivienda tipo sería un piso de unos 90 metros (lo que más se repite es entre 80 y 100) cuadrados con tres dormitorios.

Bloques de vivienda en la avenida de Cádiz, en el Distrito Sur de Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Nada tiene que ver esta vivienda tipo con la que está a la venta en municipios como El Carpio, La Carlota, Villafranca o Montemayor. Según los portales consultados, en todas estas localidades la vivienda que más se repite es una casa, un chalet o un adosado de entre 150 y 180 metros cuadrados y de entre tres y cuatro dormitorios.

Por poner un ejemplo donde se vea clara la diferencia. Ahora mismo, según los precios de los que dispone Idealista, comprarse una casa tipo en La Carlota (una casa independiente, de 160 metros y cuatro habitaciones) costaría unos 170.560 euros. Comprarse esa misma vivienda en Córdoba capital (con una escasa oferta de este tipo de inmuebles) saldría por casi 300.000 euros. La diferencia es aún más destacada si se analizan los municipios más baratos. Por ejemplo, en El Carpio la vivienda tipo es de 150 metros y tres dormitorios y saldría por unos 84.000 euros, mientras en Córdoba capital la misma casa costaría 280.000 euros.