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La actualidad del lunes 31 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El acuerdo de Indra y Hanwha para fabricar el obús K9, las ayudas del Gobierno a Ceuta y la escalada del precio de la vivienda en Córdoba centran la actualidad

Un obús autopropulsado con bandera de Corea del Norte.

Un obús autopropulsado con bandera de Corea del Norte. / Indra

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La actividad industrial vinculada a la defensa gana peso en Córdoba con la activación del acuerdo entre Indra y la surcoreana Hanwha Aerospace para fabricar en España el obús autopropulsado K9, cuyo módulo de artillería está previsto que se produzca en serie en la planta cordobesa de Escribano M&E. Por otro lado, las miradas de todo el país siguen centrándose en Ceuta. El Gobierno prevé aprobar este martes un plan de ayudas a Ceuta dotado con 168 millones de euros para recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes. Y, en clave local, te contamos también que el precio de la vivienda continúa al alza en Córdoba, con incrementos que alcanzan hasta el 33% en algunas zonas y grandes diferencias entre barrios.

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