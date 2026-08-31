La actualidad del lunes 31 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El acuerdo de Indra y Hanwha para fabricar el obús K9, las ayudas del Gobierno a Ceuta y la escalada del precio de la vivienda en Córdoba centran la actualidad
La actividad industrial vinculada a la defensa gana peso en Córdoba con la activación del acuerdo entre Indra y la surcoreana Hanwha Aerospace para fabricar en España el obús autopropulsado K9, cuyo módulo de artillería está previsto que se produzca en serie en la planta cordobesa de Escribano M&E. Por otro lado, las miradas de todo el país siguen centrándose en Ceuta. El Gobierno prevé aprobar este martes un plan de ayudas a Ceuta dotado con 168 millones de euros para recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes. Y, en clave local, te contamos también que el precio de la vivienda continúa al alza en Córdoba, con incrementos que alcanzan hasta el 33% en algunas zonas y grandes diferencias entre barrios.
- Indra activa el acuerdo con Hanwha para fabricar el obús que montará Escribano en su fábrica de Córdoba
- Sánchez confirma la aprobación en el Consejo de Ministros de un plan con 168 millones para la recuperación de Ceuta
- El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Crecen un 54% los viajeros en apartamentos turísticos de Córdoba en julio, con un 22% más este año
- La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres
- El Ayuntamiento cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel a petición de los vecinos
- Un incendio en un local del Guadalquivir deja el techo con riesgo de derrumbe en Córdoba
- De Isabel la Católica a las Cuentas del Gran Capitán: 'Córdoba en Púrpura' vuelve para mostrar la huella cristiana
- Finaliza este lunes la Operación Retorno del verano 2026 con normalidad en las carreteras cordobesas
Provincia
- Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
- Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
- Una patrulla de la Guardia Civil sofoca un incendio en el aserradero de una nave industrial de Espiel
Campo
Deportes
- El nuevo Córdoba CF y su primera asignatura pendiente: cuatro goles encajados en los últimos diez minutos
Andalucía
- Andalucía activa su plan tras el peor agosto de incendios y terremotos: 31 zonas catastróficas en Sevilla, Huelva y Granada y un "desastre natural" en Niebla
España
- Sánchez exculpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y asegura que "hay razones" para una visita del Rey
Internacional
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional