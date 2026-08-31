La vivienda sigue encareciéndose en Córdoba, con subidas que llegan hasta el 33% en algunas zonas, mientras el mercado residencial afronta una creciente presión de precios que dificulta el acceso a la compra. Es la noticia que abre nuestro boletín informativo de esta semana, en el que también te contamos que el Córdoba CF cayó anoche ante el Granada en El Arcángel (1-3), en un derbi andaluz marcado por la endeblez defensiva blanquiverde. Y, en una escena mucho más singular, medio millar de jóvenes se reunieron en el Balcón del Guadalquivir para participar en las llamadas batallas de «farmear aura», un fenómeno viral que traslada a Córdoba una nueva forma de ocio nacida en las redes sociales.

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