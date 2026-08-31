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La actualidad del lunes 31 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El encarecimiento de la vivienda; la derrota del Córdoba CF ante el Granada y el fenómeno viral que reúne a cientos de jóvenes en el Balcón del Guadalquivir marcan el inicio de la semana

Vivienda en el barrio Campo de la Verdad, en Córdoba.

Vivienda en el barrio Campo de la Verdad, en Córdoba. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La vivienda sigue encareciéndose en Córdoba, con subidas que llegan hasta el 33% en algunas zonas, mientras el mercado residencial afronta una creciente presión de precios que dificulta el acceso a la compra. Es la noticia que abre nuestro boletín informativo de esta semana, en el que también te contamos que el Córdoba CF cayó anoche ante el Granada en El Arcángel (1-3), en un derbi andaluz marcado por la endeblez defensiva blanquiverde. Y, en una escena mucho más singular, medio millar de jóvenes se reunieron en el Balcón del Guadalquivir para participar en las llamadas batallas de «farmear aura», un fenómeno viral que traslada a Córdoba una nueva forma de ocio nacida en las redes sociales.

Además, destacamos estas otras noticias:

Crisis de la vivienda

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

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