La actualidad del lunes 31 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El encarecimiento de la vivienda; la derrota del Córdoba CF ante el Granada y el fenómeno viral que reúne a cientos de jóvenes en el Balcón del Guadalquivir marcan el inicio de la semana
La vivienda sigue encareciéndose en Córdoba, con subidas que llegan hasta el 33% en algunas zonas, mientras el mercado residencial afronta una creciente presión de precios que dificulta el acceso a la compra. Es la noticia que abre nuestro boletín informativo de esta semana, en el que también te contamos que el Córdoba CF cayó anoche ante el Granada en El Arcángel (1-3), en un derbi andaluz marcado por la endeblez defensiva blanquiverde. Y, en una escena mucho más singular, medio millar de jóvenes se reunieron en el Balcón del Guadalquivir para participar en las llamadas batallas de «farmear aura», un fenómeno viral que traslada a Córdoba una nueva forma de ocio nacida en las redes sociales.
- El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
- El Córdoba CF entrega la cuchara en un derbi de excesos ante el Granada
- Las batallas de "farmear aura" llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
Además, destacamos estas otras noticias:
Crisis de la vivienda
- Vivir en Córdoba capital o en un pueblo: la ciudad es un 50% más cara que la media de todos los municipios de la provincia
- José Vaquero, Asaicor: «Habrá bajada de actividad porque la gente no puede comprar pisos o porque no hay oferta»
Córdoba ciudad
- ENTREVISTA | Ismael Frías, presidente de la plataforma en Defensa del Arbolado «Los cordobeses necesitan una ciudad en la que se pueda vivir en verano»
- OBRAS | Córdoba llega a septiembre con obras en varias calles y avenidas de la ciudad: así afectarán los trabajos a la circulación
- EL TIEMPO | Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados
Provincia
- La Diputación de Córdoba licita por 215 millones de euros la recogida de basuras durante siete años
- El Ayuntamiento de Lucena reivindica una presencia policial constante en la zona centro
- Fervor, devoción y fiesta en la romería de la Virgen de Belén de Palma del Río
Campo
- El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
Cultura
- Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: "Creo que va a ser imposible que no me emocione"
Deportes
- El Cajasol Coto Córdoba vuelve a competir pero encaja su segunda derrota y cae eliminado en la Copa de Andalucía
Internacional
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar