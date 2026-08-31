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Servicios municipales

Vox critica la "degradación" del Sector Sur y exige más atención municipal

La formación trasladará al Pleno las demandas recogidas durante una visita al barrio y planteará partidas concretas en los presupuestos

Jesús Barranco, Marta León y Paula Badanelli sobre la degradación del barrio del Sector Sur

Jesús Barranco, Marta León y Paula Badanelli sobre la degradación del barrio del Sector Sur / Víctor Castro

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Raquel Pablo

Raquel Pablo

Córdoba

Los vecinos del Sector Sur reivindican una mejora ante la situación de "degradación" a la que está sometido el barrio, y Vox se ha hecho eco de sus demandas a través de la presentación de enmiendas a los presupuestos municipales para reclamar actuaciones concretas. Así lo ha anunciado este lunes la portavoz municipal de la formación, Marta León, después de recorrer distintas calles de la zona junto a la presidenta provincial de Vox y diputada autonómica, Paula Badanelli, y el portavoz de La Voz del Sector Sur, Jesús Barranco.

La visita ha servido a la formación para conocer sobre el terreno algunas de las principales demandas que, según los representantes vecinales, se vienen planteando desde hace años y que afectan especialmente a la limpieza, el mantenimiento del espacio público, la convivencia y la seguridad.

Vox asegura que durante el recorrido ha podido observar acumulación de basura en algunos puntos, contenedores deteriorados o quemados y deficiencias en parques, calles y plazas. La formación también ha recogido las quejas de residentes por episodios relacionados con el consumo de drogas en espacios públicos.

"El Sector Sur es un barrio maravilloso en el que viven jóvenes, mayores y familias que pagan sus impuestos y que merecen, como mínimo, tener los mismos barrios y los mismos servicios que el resto de Córdoba", ha señalado León, que ha reivindicado una mayor atención municipal para los barrios situados al otro lado del río.

La rueda de prensa se ha desarrollado en la plaza del Mediodía, donde varios residentes se han acercado para trasladar directamente sus problemas a los representantes políticos y reclamar soluciones a las administraciones.

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León ha defendido que poner el foco en las deficiencias denunciadas por los vecinos no supone, a su juicio, estigmatizar el barrio. "No hemos venido a hablar mal de este barrio. Hemos venido a defenderlo. Vivir en el Sector Sur no puede significar recibir servicios públicos de segunda categoría", ha afirmado. Por su parte, Jesús Barranco ha explicado durante el encuentro la labor que desarrolla La Voz del Sector Sur, una iniciativa vecinal destinada a recoger las preocupaciones y propuestas de los residentes y trasladarlas a las administraciones. "Registraremos enmiendas a los presupuestos para que incluyan partidas concretas, de la mano de los vecinos de este barrio y atendiendo a sus verdaderas necesidades", ha concluido.

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