El primer Festival Lírico de Córdoba toma el relevo de la Semana Lírica con cuatro óperas en septiembre

Puccini in privato, el 18 de septiembre en el Teatro Góngora; Callas: Homenaje a una diva, el 19 de septiembre en el Palacio de Viana; El diablo arrepentido, el 23 de septiembre también en Viana; y Nell'Anima di Córdoba, el 26 de septiembre en el Gran Teatro, son las cuatro citas líricas que componen el primer Festival Lírico de Córdoba. La iniciativa, organizada por el productor musical Carlos Rueda con el respaldo del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), pretende recuperar el espíritu de la desaparecida Semana Lírica de Córdoba y elevar el listón del calendario musical de la ciudad durante el mes de septiembre.

La presidenta del IMAE y concejala de Cultura, Isabel Albás, ha destacado durante la presentación oficial que el festival nace con la vocación de «rendir un sentido homenaje a la histórica Semana Lírica de Córdoba» y con el objetivo de «proteger este género ofreciendo un programa de calidad de ópera y zarzuela». El Teatro Góngora, el Palacio de Viana y el Gran Teatro serán las tres sedes de una programación para la que los cordobeses y visitantes ya pueden adquirir sus entradas a través de la web del IMAE.

Carlos Rueda muestra su ilusión por el proyecto

Carlos Rueda, productor y director del Festival Lírico de Córdoba, ha mostrado su ilusión por un proyecto que lleva «dos años dando vueltas» y que constituye un compromiso personal con Córdoba, con la Orquesta de Córdoba —«que es amiga, aunque este año no participará por coincidir con sus conciertos de abono»— y con la propia lírica. «Llevo muchos años, tanto en Italia como en España, haciendo lírica de gran calidad», ha explicado.

Su propuesta busca atraer tanto «al propio aficionado como al neófito», con «una taquilla asequible a todo el mundo», y nace con intención de continuidad.

La gala de clausura contará con los cantantes Rocío Pérez, Berna Perles, Joan Laínez y Gerardo Bullón

Rueda ha destacado especialmente la gala de clausura del 26 de septiembre, Nell'Anima di Córdoba, que comenzará a las 20.00 horas en el Gran Teatro y contará con «cuatro de los cantantes más en forma y de los más demandados»: Rocío Pérez, Berna Perles, Joan Laínez y Gerardo Bullón. Del tenor Joan Laínez ha señalado que es «uno de los más buscados», mientras que de Bullón ha resaltado que se encuentra entre «los grandes barítonos internacionales del panorama nacional».

También ha subrayado la participación de Rubén Amoretti en El diablo arrepentido, «un cantante que era tenor y que ha terminado haciendo de bajo, un caso insólito en la historia de la ópera». Las entradas para este espectáculo ya están agotadas.

Puccini, una puerta de entrada a la ópera

Juan Miguel Moreno Calderón, músico, coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Consorcio Orquesta de Córdoba, ha mostrado su predilección por un género que empezó a escuchar en la voz de su madre, que era soprano, al tiempo que ha recordado que Córdoba «siempre ha tenido una tradición lírica que arranca en el siglo XIX».

«Como músico, no puedo sentirme más feliz porque este festival viene a sumar a las propuestas de lírica que ya existen», ha afirmado. Moreno Calderón ha destacado además el acierto de abrir la programación con Puccini, un compositor que, a su juicio, «es uno de los que más puede atraer a que el público se aficione a la ópera».

«En concreto, con La Bohème o Tosca, porque eso no falla», ha apuntado. Para Moreno Calderón, Puccini es un compositor que «llega mucho al corazón», con «una orquestación preciosa», y que además «era un hombre de teatro extraordinario». El espectáculo recorrerá sus doce óperas y prestará especial atención a algunos de los títulos más destacados de su producción, como Manon Lescaut, Madama Butterfly, Turandot, Tosca o La Bohème.

Una gala final con un viaje por la ópera del XIX

Sobre la gala de clausura, Moreno Calderón ha recordado que contará con la Orquesta Filarmónica de Málaga y con Rafael Sánchez-Araña, director especializado en el repertorio lírico.

El programa arrancará con Mozart y Las bodas de Fígaro, con libreto de Da Ponte, para continuar con autores italianos del siglo XIX como Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi y Puccini. También habrá espacio para la ópera francesa, con obras de Delibes, Gounod y Bizet.

«Cualquiera que sepa un poco de ópera sabe que en el siglo XIX había como tres grandes focos operísticos: Italia, Francia y Alemania», ha explicado. «En esa gala final con orquesta, el público viajará al siglo XIX para escuchar lo que se escuchaba entonces y que se sigue escuchando en los teatros de ópera de todo el mundo en pleno siglo XXI».

Otro de los momentos destacados del festival será el homenaje a Maria Callas que tendrá lugar en el Palacio de Viana. «Si hay una figura de la lírica que haya adquirido la condición de mito, yo creo que entre las voces masculinas quizás sea Enrico Caruso y, entre las femeninas, sin duda Maria Callas», ha valorado Moreno Calderón.

A su juicio, la soprano dejó una huella extraordinaria porque «tuvo una vida muy intensa y una voz única», pese a desarrollar una carrera relativamente corta debido a una enfermedad autoinmune que, según ha explicado, afectó a sus cuerdas vocales. Durante el homenaje sonarán títulos estrechamente vinculados a su trayectoria como Anna Bolena, Norma o La traviata.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha defendido los resultados de la colaboración público-privada para aprovechar sinergias en proyectos culturales de estas características. En su opinión, la recuperación de una cita lírica de este nivel «nos pone en el escaparate nacional con un género que muchas veces pasa desapercibido porque parece que solo se ve en Madrid, en el Teatro Real o en determinados espacios». Lucena ha destacado además la importancia de esta apuesta para diversificar la oferta cultural de Córdoba y contribuir a que la ciudad mantenga actividad durante los 365 días del año.