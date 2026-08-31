Preparativos para la vuelta al cole en Córdoba: Sadeco refuerza la limpieza de los colegios con 20 operarios más

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) reforzará el dispositivo especial de limpieza de los colegios públicos de la ciudad con la ampliación de 15 contratos eventuales hasta el 30 de septiembre de 2026 y la incorporación de cinco nuevos operarios durante tres meses, con el objetivo de garantizar que los centros educativos mantengan unas condiciones óptimas de higiene y salubridad durante el arranque del curso escolar 2026-2027. La medida permitirá dar continuidad al trabajo que la empresa municipal viene desarrollando durante el verano en Córdoba, un plan que comenzó el pasado 23 de junio y que permite realizar un saneamiento general de las 61 escuelas que Sadeco tiene asignadas.

En concreto, la empresa prorrogará hasta el 30 de septiembre los 15 contratos temporales cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de agosto, al tiempo que incorporará a otros cinco operarios a partir del 1 de septiembre por un periodo de tres meses. Con ello, se asegurará una transición sin interrupciones entre el plan intensivo de verano y el inicio de la actividad lectiva. El plan extraordinario desarrollado durante los meses estivales ha contado con una media de 15 trabajadores, coordinados por dos capataces y un jefe de servicio, una organización que ha permitido cumplir con el calendario previsto para que todos los edificios estén preparados antes de la vuelta del alumnado a las clases.

Actuación integral en el interior de las aulas

Las actuaciones realizadas han consistido en una actuación integral del interior de las aulas, incluyendo suelos, limpieza de mesas y sillas, pizarras, paredes, puertas y resto del mobiliario escolar, además de otras tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones higiénicas de los espacios educativos. Con este operativo, Sadeco alcanza el objetivo de garantizar que todos los colegios se encuentren en las mejores condiciones posibles para el comienzo del curso.

Mochilas en una escuela cordobesa. / CÓRDOBA

Aunque la fase principal del operativo concluirá el 31 de agosto, el trabajo continuará durante los primeros días de septiembre. A partir del día 1 se incorporará el personal fijo discontinuo destinado a los complejos educativos, que asumirá las labores habituales de mantener las zonas comunes, pasillos, servicios, patios, despachos y oficinas. La ampliación de los contratos temporales permitirá reforzar un periodo especialmente sensible en el que coinciden las últimas actuaciones de adecentamiento general con la preparación de los edificios para recibir al alumnado y al personal docente.

Paralelamente a la campaña desarrollada en los colegios, Sadeco ha mantenido durante todo el verano la limpieza de otros 96 inmuebles municipales, un dispositivo que ha contado con una media de 45 trabajadores. En estos edificios también se han intensificado determinadas actuaciones, especialmente de cristales y de zonas comunes, gracias al apoyo específico de la cuadrilla de cristaleros, que ha reforzado estas intervenciones durante los meses de verano.

Un grupo de trabajadores de la empresa municipal de Sadeco, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

De este modo, la empresa municipal ha compatibilizado el esfuerzo destinado a las escuelas con el mantenimiento de la actividad habitual en el resto de dependencias municipales, garantizando la continuidad de un servicio esencia. La limpieza de estas infraestructuras constituye una de las principales áreas de actividad de Sadeco a lo largo del año. Durante el curso escolar, aproximadamente el 80% del total de las horas de trabajo destinadas a los centros educativos se dedica al adecentamiento de los espacios interiores, mientras que el 20% restante se orienta al mantenimiento de los exteriores.

Afrontar con garantías el curso escolar

Esta distribución responde a las necesidades diarias y permite mantener unas condiciones adecuadas tanto en las aulas como en el conjunto de las instalaciones educativas, una labor que se complementa con las campañas extraordinarias que se desarrollan durante el verano para acometer actuaciones más profundas. El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que esta ampliación del dispositivo “permite dar continuidad al importante trabajo realizado durante todo el verano y afrontar con todas las garantías el inicio del curso escolar”.

También ha señalado que “nuestro objetivo es que las familias, el alumnado y el personal docente encuentren unos colegios en las mejores condiciones posibles de higiene y salubridad desde el primer día de clase. Con la prórroga de los contratos y la incorporación de nuevos operarios reforzamos un servicio esencial que demuestra el compromiso de Sadeco con la calidad de los servicios públicos de Córdoba”.