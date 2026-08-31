El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas

La vivienda no para de encarecerse en España y Córdoba no es una excepción. Comprarse un piso ahora es más caro que hace un año, que hace dos y que hace tres, aunque no llega todavía a los niveles máximos que se alcanzaron durante la burbuja inmobiliaria. Todas las fuentes que puedan consultarse arrojan el mismo resultado: el precio del metro cuadrado se ha encarecido en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, y dentro de la ciudad lo ha hecho, además, en prácticamente todos los barrios.

Según Tinsa, la mayor empresa de tasación y valoración inmobiliaria de España, el precio del metro cuadrado en Córdoba se encareció un 6,8% durante el segundo trimestre del año y en comparación con el mismo periodo de 2025. Los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana son menos contenidos y apuntan a un incremento de los precios de un 10,7% en el primer trimestre del año. Sociedad de Tasación, empresa especializada en calcular el valor oficial de bienes inmuebles, sí que tira hacia abajo y apunta a una subida de un 5,9% en junio de este año.

Precios según el barrio

Según Idealista, el precio del metro cuadrado en la provincia de Córdoba se sitúa ahora en 1.429 euros, que se va hasta los 1.861 si se analiza únicamente la capital. Esto supone que un piso tipo de 80 metros cuadrados cuesta ahora mismo en Córdoba capital 148.880 euros, un 11,6% más que hace un año (los datos están actualizados hasta julio de este año).

El incremeto más llamativo se da en pisos del entorno de la avenida de El Cairo, donde el metro cuadrado se sitúa ya en 1.938 euros

Los informes de Idealista permiten, además, analizar los datos por barrios y aunque en el portal no están todos recogidos, sí que están representados la mayoría de distritos. De todos los barrios que recoge Idealista, que son más de una treintena, la vivienda se encarece en nueve de cada diez, con contadas excepciones donde se registran descensos. Según estos datos, la vivienda solo ha bajado de precio en el Campo de la Verdad (un 1,8% con el metro cuadrado a 1.196 euros), en Trassierra y Las Jaras (un 2,6% con el metro a 1.232 euros) y en Paraíso Arenal-La Colina (un 0,6% de bajada con el metro a 1.453 euros).

Barrio del Campo de la Verdad, de los pocos de la ciudad donde la vivienda no ha subido de precio, sino que ha bajado. / A. J. GONZÁLEZ

Son bajadas, además, anecdóticas si luego se analizan las subidas tan destacadas que ha habido en otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, en el entorno de la avenida de El Cairo, los pisos han subido en un año cerca de un 33% y se sitúan ya en 1.938 euros el metro, más de 155.000 euros por un piso tipo. Lo llamativo de esta zona es que pasa de ser un barrio más o menos asequible a ponerse a niveles que rozan los de los barrios más caros.

Otro caso que llama la atención es el de la zona del Zoco y de Poniente, que además de ser de las más caras de por sí, también registra un aumento bastante destacado. Se llega a los 2.581 euros el metro (más de 206.000 euros por piso), lo que supone una subida de casi el 30% y lo que sitúa a estos barrios como los segundos más caros de Córdoba para comprar un piso.

El barrio más caro de todos

El barrio con la vivienda más cara de toda la ciudad es El Tablero donde el metro cuadrado empieza ya a rozar los 3.000 euros. Según Idealista, el precio del metro cuadrado en El Tablero se situaba en julio en 2.821 euros, que es un 13,3% más que hace un año.

Tras El Tablero y Poniente se sitúa el centro, con el metro cuadrado a 2.451 euros (196.000 euros un piso tipo), valor que ha registrado un incremento el último año de cerca de un 19%. Completan la lista Noreña-Turruñuelos (2.445 euros el metro) y el Vial Norte-Ronda de los Tejares (2.441 euros el metro).

Vivienda en el barrio de El Brillante, uno de los más caros de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Los barrios más baratos

Otra de las conclusiones a las que se llega analizando los datos de los precios de la vivienda por barrios es la enorme diferencia entre el barrio más caro y el más barato. La diferencia asciende a 1.703 euros por metro cuadrado, la que hay entre los 2.821 euros de El Tablero y los 1.118 euros de Alcolea. En este caso, además de Alcolea, las zonas más económicas para comprarse un piso en Córdoba son El Higuerón (1.122 euros el metro), Sector Sur-Santa Cruz (1.174), Campo de la Verdad (1.196) y Trassierra-Las Jaras (1.232).

Bloques de viviendas en el Distrito Sur, donde se localizan algunos de los barrios donde está la vivienda más barata de Córdoba. / A.J. González

Los máximos de 2007

Los precios de la vivienda en Córdoba capital se sitúan todavía un 31,5% por debajo de los máximos que alcanzaron en 2007 antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Pese a que en algunas grandes ciudades españolas los precios ya están rozando aquellos máximos históricos e incluso en algunos casos se han rebasado, no ha ocurrido en Córdoba todavía ni está cerca de pasar.