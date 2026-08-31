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La Junta nombra a Blanca Jiménez Peinado directora de la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba

La nueva responsable desempeñaba la jefatura del Departamento de Conservación de Madinat al-Zahra y aúna una amplia experiencia en la gestión bibliotecaria y en la tutela del patrimonio cultural

Exterior de la Biblioteca Grupo Cántico.

Exterior de la Biblioteca Grupo Cántico. / Francisco González

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha nombrado nueva directora de la Biblioteca Provincial de Córdoba Grupo Cántico a Blanca Jiménez Peinado, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía en la especialidad de Biblioteconomía y que cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la gestión bibliotecaria, la difusión cultural y la tutela del patrimonio histórico.

En la actualidad, esta funcionaria desempeñaba la jefatura del departamento de Conservación del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, puesto en el que realizado funciones de responsabilidad técnica en el ámbito de la tutela y difusión del patrimonio histórico, así como en la administración y gestión de la institución.

Licenciada en Documentación y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada, Jiménez ha desarrollado su carrera en distintos centros y servicios de la Administración autonómica, con una especial vinculación a la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba.

Entre 2013 y 2017, esta funcionaria ejerció como asesora técnica de información bibliográfica y referencia en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, donde adquirió una sólida experiencia en servicios públicos bibliotecarios, atención a usuarios, dinamización cultural y difusión de la lectura.

Su trayectoria profesional incluye también su paso por la delegación territorial de Cultura en Córdoba, el Archivo General de Andalucía y la Biblioteca Pública Provincial de Jaén. A ello se suma una amplia formación específica en competencias directivas, liderazgo, gestión del cambio, planificación de proyectos, gestión de personal, contratación pública e innovación aplicada a bibliotecas y patrimonio cultural.

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Blanca Jiménez Peinado ha participado, además, como ponente en congresos y jornadas especializadas sobre innovación y digitalización del patrimonio, transferencia del conocimiento, pedagogía y difusión cultural, gestión cultural y turística del patrimonio, redes colaborativas y calidad de la gestión cultural. Asimismo, ha publicado trabajos y colaboraciones en el ámbito de la difusión profesional bibliotecaria y patrimonial.

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