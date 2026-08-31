José Vaquero, Asaicor: «Habrá bajada de actividad porque la gente no puede comprar pisos o porque no hay oferta»

El presidente de la asociación de inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, señala que el mercado inmobiliario en Córdoba está atravesando ahora mismo un periodo «de consolidación, conservación y estabilidad», pero marcado, como siempre, por la geopolítica. Vaquero explica que mientras el conflicto en Oriente próximo continúe, «todo seguirá encareciéndose» y, advierte, «no habrá economía suficiente». Para el presidente de Asaicor, la nueva crisis será «inflacionaria» con un escenario de «carencia económica».

Bajo esa realidad, señala Vaquero, lo que se puede prever será una «bajada de actividad» que vendrá provocada por dos realidades: una de ellas, que «la gente no pueda comprar» pisos y la otra, que ni siquiera haya oferta. En cualquier caso, el mercado ya está tensionado y como apunta el presidente de Asaicor, «no se vende no porque la gente no quiera comprar, porque hay mucha gente que quiere comprar, sino porque la mayoría de poderes adquisitivos no pueden hacerlo».

Viviendas anunciadas en el escaparate de una inmobiliaria de Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

José Vaquero: "Los inversores sí están dispuestos a pagar ciertas cantidades"

Quienes sí pueden absorber la poca oferta que hay, continúa Vaquero, son los inversores, quienes compran la vivienda no para vivir, sino para comercializar con ella. «Bajo la pérdida de poder adquisitivo con el efectivo, estos inversores se meten en la compra de vivienda porque tiene porcentajes de retorno más altos y ellos sí están dispuestos a pagar ciertas cantidades», evidencia el presidente de Asaicor, que deja el mercado con dos compradores posibles, pero que no parten de las mismas condiciones: inversores y gente de a pie que necesita una vivienda para residir.

A juicio del portavoz de buena parte de las inmobiliarias de Córdoba, aparte de ese escenario geopolítico, la realidad inmobiliaria que atraviesa el país ahora mismo viene «derivado de las políticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno», las cuales califican de «populistas». Con especial incidencia en el mercado del alquiler, Vaquero sentencia que «la ley de Vivienda está haciendo mucho daño».