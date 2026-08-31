De Isabel la Católica a las Cuentas del Gran Capitán: 'Córdoba en Púrpura' vuelve para mostrar la huella cristiana en la ciudad con más de 20 actividades

Córdoba prepara una nueva cita cultural y turística para este mes de septiembre relacionada con el legado cristiano de la ciudad. La responsable de la Delegación de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha informado este lunes de la celebración, del 8 al 13 de septiembre, de Córdoba en Púrpura, una iniciativa que pretende «descubrir la huella que la cultura cristiana ha dejado en la historia, el patrimonio y la identidad de nuestra ciudad», ha explicado. El programa incluye más de 20 actividades, entre visitas guiadas y teatralizadas, propuestas didácticas, experiencias, música y recreaciones históricas, todas ellas desarrolladas en el casco histórico de Córdoba.

Según ha avanzado la concejala, entre las actividades previstas destaca Córdoba vista de pájaro, que tendrá lugar el 8 de septiembre a las 20.30 horas. Se trata de una visita guiada que partirá de la Torre de la Calahorra y permitirá conocer Córdoba desde distintas azoteas y enclaves elevados de la ciudad, entre ellos la Puerta del Puente y el Hotel Hesperia.

Catas de vino, recreaciones históricas y visitas teatralizadas

El 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Plaza de la Corredera, delante del Mercado de Abastos, se celebrará una cata de vino y vinagre de Montilla-Moriles y de aceite de Baena y Priego. La actividad pretende dar a conocer las características de estos productos, vinculados históricamente con Córdoba y exportados ya en época romana.

Otra de las propuestas se celebrará el 12 de septiembre, a las 10.00 horas, en la explanada del Alcázar de los Reyes Cristianos. Allí se desarrollará una recreación histórica sobre los encuentros que mantuvo Cristóbal Colón con Isabel la Católica en este enclave. Habrá visitas teatralizadas sobre Las cuentas del Gran Capitán el miércoles 9 a las 21 horas delante de la iglesia de San Nicolás, sobre Fernando III y la Conquista de Córdoba el día 10 a las 21 horas en la Puerta del Colodro o sobre los conventos de clausura el viernes 11 a las 10.30 horas en la plaza de los Capuchinos o una visita didáctica sobre El arte del toreo antes y después de Isabel II también el viernes 11 a las 10.00 horas en la plaza de Maimónides.

Lourdes Morales, en la presentación de 'Córdoba en púrpura'. / CÓRDOBA

El programa también incluye actividades infantiles. El domingo 13 de septiembre, a las 10.00 horas, los niños podrán participar en la yincana La Iglesia Fernandina, que partirá de la iglesia de San Agustín. A través de juegos, premios y sorpresas, los participantes recorrerán algunas de las iglesias que Fernando III mandó construir sobre antiguas mezquitas tras la conquista de Córdoba.

Toda la programación y las reservas estarán disponibles en la web cordobacuatroculturas.es. Las inscripciones se abrirán este lunes al término de la rueda de prensa y las actividades tendrán un aforo máximo aproximado de 30 personas.

La empresa adjudicataria del contrato de las Cuatro Culturas es Moeve Marketing y Eventos, responsable de la planificación, organización y gestión del programa, mientras que WOOW Córdoba ha desarrollado las distintas actividades. Morales ha animado tanto a los cordobeses como a quienes visiten la ciudad durante esas fechas a participar en el programa y conocer, de una forma lúdica y participativa, la huella de la cultura cristiana y el patrimonio histórico de Córdoba.

Dentro del proyecto Cuatro Culturas

Este programa se integra en el proyecto Cuatro Culturas, impulsado por el recientemente jubilado Rafael de la Concha e ideado para poner en valor el crisol de culturas romana, cristiana, judía, sefardí y musulmana que ha convivido en Córdoba.

Los cuatro programas que integran esta iniciativa son Kalendas en Cordvba, dedicado al legado romano; Córdoba en Púrpura, centrado en la cultura cristiana; Otoño Sefardí, dedicado a la cultura judía y sefardí; y Qurtuba, capital de Al-Ándalus, en torno al legado andalusí e islámico.

El pasado mes de junio se celebró Kalendas en Cordvba, que registró una ocupación del 100% en todas sus actividades, y Morales confía en que Córdoba en Púrpura tenga una acogida similar.