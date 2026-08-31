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Transporte ferroviario

Iryo saca a la venta sus billetes para 2027 con salida y destino en Córdoba: así se pueden adquirir

La estación Julio Anguita será una de las más beneficiadas del incremento de circulaciones y trenes de la empresa privada

Tren de alta velocidad de la empresa Iryo.

Tren de alta velocidad de la empresa Iryo. / D. R.

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La empresa de transporte ferroviario Iryo ha puesto a la venta sus billetes de tren para todo el próximo año 2027 y Córdoba es la estación que más impulso cobra. En concreto, la estación denominada Julio Anguita tendrá un 40,8% más de paradas de trenes de alta velocidad de Iryo, hasta 2.779, en las rutas que la conectan con Madrid, Sevilla y Málaga, siendo una de las más beneficiadas.

A nivel nacional, serán un total de 22.764 circulaciones, un 13,8% más que en 2026, tras haberse incorporado tres nuevos trenes rojos a la flota de la compañía privada. Andalucía es "uno de los principales motores de crecimiento" de Iryo, explica Europa Press en un balance, en el que se recoge que la conexión Madrid-Málaga lidera los servicios de Iryo, con un incremento del 63,7% y 1.367 circulaciones adicionales, mientras que Madrid-Sevilla ha crecido un 39% con 1.091 paradas más.

Córdoba. Colocación del rótulo de Julio Anguita en la estación de Córdoba

Vista de la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita. / Chencho Martínez

El corredor Madrid-Barcelona se afianza como el de mayor tráfico

En valores absolutos, el corredor ferroviario con mayor tráfico de Iryo es el Madrid-Barcelona, con 7.740 circulaciones anuales, mientras que, además de Córdoba, el incremento de frecuencias se notará sensiblemente en Ciudad Real y Puertollano, que registrarán un crecimiento del 207% en 2027, con 1.834 paradas adicionales en cada una de las estaciones.

Otros destinos beneficiados son Albacete (+12,9%) y Zaragoza (+10,2%).

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Puede adquirir los billetes de Iryo para 2027 en este enlace web.

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