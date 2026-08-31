Indra activa el acuerdo con Hanwha para fabricar el obús que montará Escribano en su fábrica de Córdoba

La empresa surcoreana Hanwha Aerospace ha comunicado este lunes la firma del contrato con Indra para la fabricación en España del obús autopropulsado K9 en sus variantes de ruedas y cadenas para el Ejército de Tierra e Infantería de Marina. Precisamente, como avanzó este periódico el pasado mes de enero, la parte correspondiente al módulo de artillería, que comprende el cañón, dirección de tiro y adaptación de sistemas a la barcaza, está en los planes de Escribano M&E para su fabricación en serie en su planta de Córdoba.

Según informa Yonhap News, la principal agencia de prensa surcoreana, la rúbrica tuvo lugar el pasado 28 de agosto, aunque este periódico ya informó del acuerdo el pasado mes de marzo. Se desconocen por el momento los detalles económicos del contrato, que permanecen reservados por confidencialidad. No obstante, las condiciones anunciadas señalan que Hanwha recibirá un primer pago de un 20% del total del contrato y un 5% añadido antes de que termine el año. Hanwha Aerospace ha presentado ante la autoridad regulatoria surcoreana DART un documento titulado “Spain K9 self-propelled howitzer etc. export execution contract (Derivative Contract)”, en el que se indica el pasado viernes como el momento de inicio del contrato.

El acuerdo no es un simple contrato de importación de material militar, sino de "transferencia tecnológica", tal como anunció Indra en su día, ya que prevé que la empresa española "acelere el diseño y desarrollo de una familia de vehículos nacionales propia, reforzando oportunidades a largo plazo, a la vez que contribuye a que Hanwha se beneficie de nuevos desarrollos para incorporarlos a sus vehículos".

¿Dónde se fabricará el obús basado en el K9 surcoreano?

Según el acuerdo anunciado el pasado 24 de marzo en Madrid, Indra fabricará en España las barcazas de los mencionados vehículos y las equipará con su sistema de misión, que gobernará la operación del vehículo; el sistema de visión 360º, que aporta una consciencia situacional superior; el sistema de gestión del campo de batalla (BMS), que lo dota de interoperabilidad y facilita la coordinación con otras plataformas en tiempo real, y las comunicaciones. Todo ello, en principio, se hará en la planta que la compañía de defensa tiene en Gijón.

Además, la compañía española diseñará y fabricará íntegramente los sistemas del puesto de mando, integrando sus sistemas, y lo equipará con sistemas de comunicaciones, equipos NBQ, y sistemas automáticos antiincendios y antiexplosiones (AFES).

La planta de Córdoba

Fruto de la alianza entre Indra y Escribano, esta última fabricará según sus planes en su planta de Córdoba el módulo de artillería del modelo basado en el K9, que incluye los cañones, el sistema de tiro y toda la integración en la barcaza. En enero de este año, Escribano M&E anunció una ampliación de su fábrica en Rabanales que serviría, precisamente, para desarrollar el programa de modernización de la artillería de campaña (ATP) del Ejército y la Armada. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con responsables de la empresa para conocer el impacto que tendría el acuerdo con Hanwha Aerospace en Córdoba y conocer las últimas novedades.

La inversión del proyecto de ampliación de Escribano en Córdoba estaba previsto en unos 70 millones de euros y supondría la creación de más de medio millar de puestos de trabajo de aquí a final de año, si se cumple con todos los plazos de ejecución previstos.