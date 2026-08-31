Sucesos
Un incendio en un local del Guadalquivir deja el techo con riesgo de derrumbe en Córdoba
El fuego se ha declarado este lunes en un inmueble de la calle Libertador José Gervasio Artigas, aparentemente sin actividad, y ha afectado a herramientas y enseres
Un incendio registrado este lunes en un local del barrio del Guadalquivir, en Córdoba, ha provocado que el techo del inmueble presente riesgo de derrumbe. Así lo ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba, cuyos efectivos han trabajado durante aproximadamente una hora en la zona.
El siniestro se ha producido en un bajo situado en la calle Libertador José Gervasio Artigas. Según la información facilitada por el SPEIS, el incendio se habría originado en torno a las 13.00 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque central, que han permanecido trabajando hasta las 14.00 horas aproximadamente. También ha intervenido la Policía Local para controlar la seguridad en el lugar.
Por su parte, el centro de coordinación de Emergencias 112 Andalucía señala que el fuego habría comenzado sobre las 12.50 horas. De acuerdo con los primeros datos recabados, las llamas han afectado principalmente a herramientas y enseres almacenados en el interior del inmueble. Aparentemente, este local no desarrolla actividad en la actualidad.
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional