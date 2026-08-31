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Sucesos

Un incendio en un local del Guadalquivir deja el techo con riesgo de derrumbe en Córdoba

El fuego se ha declarado este lunes en un inmueble de la calle Libertador José Gervasio Artigas, aparentemente sin actividad, y ha afectado a herramientas y enseres

Efectivos de los bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo.

Efectivos de los bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo. / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un incendio registrado este lunes en un local del barrio del Guadalquivir, en Córdoba, ha provocado que el techo del inmueble presente riesgo de derrumbe. Así lo ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba, cuyos efectivos han trabajado durante aproximadamente una hora en la zona.

El siniestro se ha producido en un bajo situado en la calle Libertador José Gervasio Artigas. Según la información facilitada por el SPEIS, el incendio se habría originado en torno a las 13.00 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque central, que han permanecido trabajando hasta las 14.00 horas aproximadamente. También ha intervenido la Policía Local para controlar la seguridad en el lugar.

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Por su parte, el centro de coordinación de Emergencias 112 Andalucía señala que el fuego habría comenzado sobre las 12.50 horas. De acuerdo con los primeros datos recabados, las llamas han afectado principalmente a herramientas y enseres almacenados en el interior del inmueble. Aparentemente, este local no desarrolla actividad en la actualidad.

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