Los fallecidos en Córdoba el lunes 31 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 1 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Asunción Martínez Martín

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Lora Rodríguez

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.