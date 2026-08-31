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Moda

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas

La firma apuesta por vestidos largos, trajes de dos piezas, bordados y tejidos como la seda, la gasa y el triacetato

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La firma cordobesa Matilde Cano ha presentado Classic 2027, su nueva colección de ceremonia dirigida específicamente a madrinas y madres de novia, con diseños que combinan líneas clásicas con elementos contemporáneos y acabados artesanales.

La propuesta toma como punto de partida la figura tradicional de la madrina y mantiene algunos de los elementos característicos de la marca, como los patrones estructurados, el cuidado de los tejidos y la incorporación de detalles decorativos.

Vestidos, trajes y prendas de abrigo

La colección está formada por vestidos largos y trajes de dos piezas, a los que se suman capas y chaquetas concebidas para completar los conjuntos.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas. / Miguel Reyes

Entre los elementos ornamentales destacan los bordados en pedrería y seda, cinturones joya, broches y accesorios coordinados, con los que la firma busca aportar personalidad a cada diseño.

La paleta cromática combina tonos neutros con colores más intensos, como azules profundos, rojos y verdes, mientras que entre los materiales utilizados figuran sedas, gasas y triacetato.

Prendas personalizables

Una de las características de Classic 2027 es la posibilidad de personalizar las prendas, con el objetivo de adaptar los diseños a las preferencias y características de cada clienta.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas. / Miguel Reyes

La firma plantea así una colección pensada para mujeres que buscan una estética clásica en ceremonias, aunque incorporando recursos y acabados actuales.

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Matilde Cano cuenta con más de 40 años de trayectoria en el sector de la moda de ceremonia y fiesta y ha presentado sus propuestas en diferentes pasarelas nacionales e internacionales.

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