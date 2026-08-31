La firma cordobesa Matilde Cano ha presentado Classic 2027, su nueva colección de ceremonia dirigida específicamente a madrinas y madres de novia, con diseños que combinan líneas clásicas con elementos contemporáneos y acabados artesanales.

La propuesta toma como punto de partida la figura tradicional de la madrina y mantiene algunos de los elementos característicos de la marca, como los patrones estructurados, el cuidado de los tejidos y la incorporación de detalles decorativos.

Vestidos, trajes y prendas de abrigo

La colección está formada por vestidos largos y trajes de dos piezas, a los que se suman capas y chaquetas concebidas para completar los conjuntos.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas. / Miguel Reyes

Entre los elementos ornamentales destacan los bordados en pedrería y seda, cinturones joya, broches y accesorios coordinados, con los que la firma busca aportar personalidad a cada diseño.

La paleta cromática combina tonos neutros con colores más intensos, como azules profundos, rojos y verdes, mientras que entre los materiales utilizados figuran sedas, gasas y triacetato.

Prendas personalizables

Una de las características de Classic 2027 es la posibilidad de personalizar las prendas, con el objetivo de adaptar los diseños a las preferencias y características de cada clienta.

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas. / Miguel Reyes

La firma plantea así una colección pensada para mujeres que buscan una estética clásica en ceremonias, aunque incorporando recursos y acabados actuales.

Matilde Cano cuenta con más de 40 años de trayectoria en el sector de la moda de ceremonia y fiesta y ha presentado sus propuestas en diferentes pasarelas nacionales e internacionales.