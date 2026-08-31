Moda
La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas
La firma apuesta por vestidos largos, trajes de dos piezas, bordados y tejidos como la seda, la gasa y el triacetato
La firma cordobesa Matilde Cano ha presentado Classic 2027, su nueva colección de ceremonia dirigida específicamente a madrinas y madres de novia, con diseños que combinan líneas clásicas con elementos contemporáneos y acabados artesanales.
La propuesta toma como punto de partida la figura tradicional de la madrina y mantiene algunos de los elementos característicos de la marca, como los patrones estructurados, el cuidado de los tejidos y la incorporación de detalles decorativos.
Vestidos, trajes y prendas de abrigo
La colección está formada por vestidos largos y trajes de dos piezas, a los que se suman capas y chaquetas concebidas para completar los conjuntos.
Entre los elementos ornamentales destacan los bordados en pedrería y seda, cinturones joya, broches y accesorios coordinados, con los que la firma busca aportar personalidad a cada diseño.
La paleta cromática combina tonos neutros con colores más intensos, como azules profundos, rojos y verdes, mientras que entre los materiales utilizados figuran sedas, gasas y triacetato.
Prendas personalizables
Una de las características de Classic 2027 es la posibilidad de personalizar las prendas, con el objetivo de adaptar los diseños a las preferencias y características de cada clienta.
La firma plantea así una colección pensada para mujeres que buscan una estética clásica en ceremonias, aunque incorporando recursos y acabados actuales.
Matilde Cano cuenta con más de 40 años de trayectoria en el sector de la moda de ceremonia y fiesta y ha presentado sus propuestas en diferentes pasarelas nacionales e internacionales.
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional