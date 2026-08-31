Córdoba, a la vanguardia en robótica, visión artificial y bioingeniería: la UCO organiza las Jornadas de Automática

Córdoba se colocará en la vanguardia de la robótica, la visión artificial, el control inteligente y la bioingeniería del 1 al 5 de septiembre gracias a la celebración de las Jornadas de Automática, un evento que en su 47ª edición organiza la Universidad de Córdoba (UCO). El Rectorado y el Campus de Rabanales serán el epicentro de unas jornadas en las que participarán 350 especialistas para analizar los últimos avances en el sector, que incluyen simulación, modelado y otras disciplinas vinculadas al desarrollo tecnológico.

Las Jornadas de Automática son uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad científica dedicada a esta disciplina. Permite el intercambio de conocimientos y experiencias, la difusión de la automática y la puesta en valor de su contribución en "ámbitos tan diversos como la industria, la ingeniería, la salud, la movilidad o la digitalización", informa el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática de la UCO en una nota de prensa.

Reuniones de trabajo, junta directiva y dos conferencias

En el programa del evento se incluyen distintas reuniones de trabajo centradas en áreas como control inteligente, bioingeniería, computadores y control, robótica, automática marina, ingeniería de control, modelado, simulación y optimización, visión por computador y educación en automática. Asimismo, durante el encuentro se celebrará la reunión de la junta directiva del Comité Español de Automática (CEA) y su asamblea general.

El Rectorado de la UCO acogerá parte del congreso. / Francisco González

También tendrán cabida dos conferencias plenarias a cargo de Carlos Bordons, de la Universidad de Sevilla, Premio Nacional de Automática 2026; y del catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Gonzalo León, quien impartirá una charla titulada Soberanía tecnológica europea: mitos y realidades.

Homenaje a Pedro Albertos Pérez

Durante el congreso, que "incluirá un hackathon con el objetivo de fomentar la colaboración y el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la automática y la robótica", explica la organización, se rendirá un homenaje al profesor emérito del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Politécnica de Valencia Pedro Albertos Pérez, fallecido este año.

Toda la información de las jornadas está disponible en este enlace web.