Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosProgramación 'Córdoba en púrpura'Apartamentos turísticosPercán Córdoba CFCambio de sentido Huerta Santa IsabelMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaVuelta a España en Palma del RíoDerrota del Córdoba CFCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Turismo

Córdoba roza un 9% más de viajeros en julio y el Ayuntamiento destaca el resultado de su campaña turística

Marián Aguilar ha valorado la evolución de los apartamentos turísticos, que durante julio contabilizaron un 55% más de viajeros y un incremento del 63% en las pernoctaciones

Turistas en la Judería este mes de agosto.

Turistas en la Judería este mes de agosto. / Chencho Martínez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La ciudad de Córdoba cerró julio con un incremento cercano al 9% en el número de viajeros y del 8% en las pernoctaciones en hoteles y apartamentos turísticos, según ha destacado este lunes la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, que vincula estos resultados al trabajo promocional desarrollado específicamente para este periodo.

Aguilar ha valorado la evolución de los apartamentos turísticos, que durante julio contabilizaron un 55% más de viajeros y un incremento del 63% en las pernoctaciones. Un comportamiento que, sumado a los datos registrados por los hoteles, permite al destino cerrar el mes con una evolución positiva.

La responsable municipal de Turismo considera que las cifras reflejan el resultado de las campañas de promoción impulsadas por el Ayuntamiento para este mes, considerado tradicionalmente uno de los periodos de temporada baja en Córdoba por las altas temperaturas. A esta estrategia promocional se suma, según Aguilar, el trabajo desarrollado "de manera transversal" para ampliar la oferta cultural y de ocio de la ciudad, con el objetivo de generar nuevos motivos para visitar Córdoba también durante el verano.

Las pernoctaciones se han aproximado a la cifra de 130.000 durante julio, mientras que la estancia media se sitúa en 2,14 días, otro de los objetivos que el Consistorio se había marcado dentro de su estrategia turística. "Veníamos con el compromiso de superar la estancia media, mejorar los datos en el número de viajeros y de pernoctaciones, y lo hemos conseguido", ha señalado Marián Aguilar.

Noticias relacionadas y más

La concejala ha subrayado que estos resultados se producen en "uno de los meses más débiles" para el turismo en Córdoba. El Ayuntamiento apuesta ahora por mantener esta línea de trabajo junto al sector turístico para consolidar el crecimiento.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  2. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  4. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  7. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  8. Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional

Más de 150 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de la Vuelta Ciclista a su paso por Córdoba

Más de 150 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de la Vuelta Ciclista a su paso por Córdoba

El primer Festival Lírico de Córdoba toma el relevo de la Semana Lírica con cuatro óperas en septiembre

El primer Festival Lírico de Córdoba toma el relevo de la Semana Lírica con cuatro óperas en septiembre

La Junta nombra a Blanca Jiménez Peinado directora de la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba

La Junta nombra a Blanca Jiménez Peinado directora de la Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba

La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres

La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres

El Ayuntamiento cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos

El Ayuntamiento cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos

Un incendio en un local del Guadalquivir deja el techo con riesgo de derrumbe en Córdoba

Un incendio en un local del Guadalquivir deja el techo con riesgo de derrumbe en Córdoba

Iryo saca a la venta sus billetes para 2027 con salida y destino en Córdoba: así se pueden adquirir

Iryo saca a la venta sus billetes para 2027 con salida y destino en Córdoba: así se pueden adquirir

Los apartamentos turísticos de Córdoba disparan un 54% sus viajeros en julio y acumulan un 22% más este año

Tracking Pixel Contents