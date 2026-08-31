Córdoba roza un 9% más de viajeros en julio y el Ayuntamiento destaca el resultado de su campaña turística

La ciudad de Córdoba cerró julio con un incremento cercano al 9% en el número de viajeros y del 8% en las pernoctaciones en hoteles y apartamentos turísticos, según ha destacado este lunes la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, que vincula estos resultados al trabajo promocional desarrollado específicamente para este periodo.

Aguilar ha valorado la evolución de los apartamentos turísticos, que durante julio contabilizaron un 55% más de viajeros y un incremento del 63% en las pernoctaciones. Un comportamiento que, sumado a los datos registrados por los hoteles, permite al destino cerrar el mes con una evolución positiva.

La responsable municipal de Turismo considera que las cifras reflejan el resultado de las campañas de promoción impulsadas por el Ayuntamiento para este mes, considerado tradicionalmente uno de los periodos de temporada baja en Córdoba por las altas temperaturas. A esta estrategia promocional se suma, según Aguilar, el trabajo desarrollado "de manera transversal" para ampliar la oferta cultural y de ocio de la ciudad, con el objetivo de generar nuevos motivos para visitar Córdoba también durante el verano.

Las pernoctaciones se han aproximado a la cifra de 130.000 durante julio, mientras que la estancia media se sitúa en 2,14 días, otro de los objetivos que el Consistorio se había marcado dentro de su estrategia turística. "Veníamos con el compromiso de superar la estancia media, mejorar los datos en el número de viajeros y de pernoctaciones, y lo hemos conseguido", ha señalado Marián Aguilar.

La concejala ha subrayado que estos resultados se producen en "uno de los meses más débiles" para el turismo en Córdoba. El Ayuntamiento apuesta ahora por mantener esta línea de trabajo junto al sector turístico para consolidar el crecimiento.