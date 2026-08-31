Córdoba concentra casi una cuarta parte del aumento del empleo público en Andalucía

Córdoba se ha posicionado entre los territorios con mayor dinamismo del empleo público en el último año. La estadística del personal al servicio de las administraciones públicas, que recoge datos de enero de 2026, sitúa en 50.661 el número de efectivos que trabajan para el sector público en la provincia. Son 942 más que un año antes, cuando el registro contabilizaba 49.719, lo que supone un crecimiento del 2%.

El avance cordobés destaca además dentro del conjunto andaluz. Andalucía pasa de 540.108 empleados públicos en enero de 2025 a 544.220 en el mismo mes de 2026, un incremento de 4.112 efectivos, equivalente al 0,8%. De ese aumento neto, Córdoba aporta 942 personas: el 23% del total. Dicho de otro modo, casi uno de cada cuatro efectivos adicionales registrados en la comunidad durante el último año corresponde a la provincia.

La comparación por territorios refuerza ese peso. Córdoba registra el segundo mayor incremento en cifras absolutas de Andalucía, únicamente por detrás de Granada, que suma 1.041 trabajadores y tiene ahora 68.204. A continuación aparecen Jaén, con 591 (ha alcanzado los 42.955); Cádiz, con 458 (83.645); Huelva, con 382 (35.230); Málaga, con 379 (89.772), y Almería, con 334 (44.520). Sevilla es la única provincia que retrocede, aunque de forma mínima, al perder 15 efectivos y situarse en 129.233.

Evolucion de los trabajadores publicos. / Córdoba

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En términos porcentuales, Córdoba encabeza el crecimiento provincial, con ese 2%, por encima del 1,5% de Granada y del 1,4% de Jaén. Su ritmo de avance supera con claridad la media andaluza. No obstante, hay que precisar que las 942 personas de diferencia reflejan el aumento neto de efectivos entre enero de 2025 y enero de 2026, después de sumar altas, bajas y cambios que se hayan producido en las plantillas públicas. Aun con esa cautela, el peso de Córdoba en la subida andaluza resulta especialmente significativo.

El personal autonómico, a la cabeza

La mayor parte del empleo público cordobés continúa concentrada en el sector público de las comunidades autónomas. En enero de 2026 reúne 31.490 efectivos después de incorporar a 530 trabajadores más, un 2%. Este resultado explica más de la mitad del incremento total registrado en la provincia.

El sector público del Estado es, sin embargo, el que más crece en términos relativos. Pasa de 8.385 a 8.765 efectivos, 380 más, lo que representa una subida del 5%. La Administración local apenas varía: suma 32 efectivos y pasa de 10.374 a 10.406, un avance del 0,3%. Así, de los 50.661 empleados públicos contabilizados en Córdoba, seis de cada diez dependen del sector autonómico, mientras que el Estado reúne el 17% y las entidades locales, el 21%.

Oposiciones del Servicio Andaluz de Salud celebradas en mayo de 2025. / A. J. González

Solo se estanca en la Justicia

Dentro del sector estatal también se aprecia dónde se produce la subida. La Administración del Estado pasa de 2.797 a 2.990 efectivos, 193 más y un crecimiento del 7%. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado avanzan de 5.517 a 5.705 trabajadores, 188 más, un 3%. En cambio, la Administración al servicio de tribunales de instancia contabiliza 70 efectivos, uno menos que los 71 registrados un año antes.

Las mujeres, ocho de cada diez nuevos profesionales

La evolución por sexos deja otra de las claves del último año: el crecimiento del empleo público en Córdoba tiene un marcado componente femenino. Las mujeres pasan de 27.690 a 28.434 efectivos, 744 más, mientras que los hombres aumentan de 22.029 a 22.227, apenas 198. De los 942 efectivos adicionales contabilizados en la provincia, el 79% son mujeres. Ellas representan ya el 56% del conjunto del empleo público cordobés.

La distribución, no obstante, cambia de forma notable según la administración. En el sector público estatal siguen predominando ampliamente los hombres. En enero de 2026 hay 6.833 hombres y 1.932 mujeres, de modo que ellas representan solo el 22% del total. Respecto al año anterior, los hombres aumentan un 4,5% y las mujeres, un 4,7%.

El escenario es prácticamente inverso en el sector autonómico. Allí trabajan 20.995 mujeres y 10.495 hombres. En solo un año ellas aumentan en 526 efectivos, un 3%, mientras que entre los hombres apenas se contabilizan cuatro profesionales más en números absolutos. Las mujeres suponen dos tercios de la plantilla autonómica localizada en Córdoba. Por último, En la Administración local la diferencia es más estrecha, aunque también son mayoría: 5.507 mujeres frente a 4.899 hombres. Ellas crecen un 2,5% y ellos disminuyen, aproximadamente, en el mismo porcentaje, un 2%.

Los datos difundidos recientemente por el Ministerio para la Transformación digital y de la Función pública manifiestan, por tanto, que Córdoba concentra cerca del 23% de todo el aumento del empleo público regional, pese a representar menos de una décima parte de los efectivos andaluces, un 9% en concreto. El avance experimentado en esta provincia durante los últimos 12 meses se apoya sobre todo en el sector autonómico y en el estatal y, por sexos, tiene a las mujeres como principales protagonistas.