La ciencia sale del laboratorio y conquista Córdoba en septiembre con la Noche Europea de los Investigadores

La ciencia volverá a traspasar las aulas y los laboratorios para instalarse en patios, jardines y pueblos de Córdoba durante la 15.ª Noche Europea de los Investigadores celebrada este mes de septiembre. Este año, el ya popular evento desplegará 62 actividades de divulgación por la capital y la provincia con la participación de 465 investigadores de 72 grupos, en una programación que busca acercar a la ciudadanía cómo se genera y para qué sirve el conocimiento científico.

Aunque la jornada central tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, con la celebración de la Feria de los Ingenios en los jardines del Rectorado, el programa se extenderá durante prácticamente todo el mes y, como principal novedad, algunas de sus actividades tendrán continuidad hasta marzo de 2027.

La iniciativa, promovida por la Comisión Europea y celebrada simultáneamente en más de 400 ciudades europeas, persigue acercar el trabajo científico a la ciudadanía, haciendo especial hincapié en los más pequeños y en sus vocaciones prematuras. Para ello se sucederán charlas, experimentos, juegos, talleres prácticos y encuentros con investigadores sobre ámbitos que van desde la salud o el cambio climático hasta la inteligencia artificial, la biodiversidad, la energía o la desinformación.

La vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, ha puesto cifras a unas jornadas en las que participarán 465 investigadores: 447 de la Universidad de Córdoba, 11 del IESA-CSIC y siete del Imgema-Real Jardín Botánico. Solo por parte de la UCO se implicarán 72 grupos de investigación que actuarán en una docena de espacios diferentes, entre capital y provincia.

De los patios a los pueblos

Estas jornadas volverán a cruzar las fronteras de la capital un año más con La Noche en Ruta. Una apuesta en la que ocho grupos de investigación se desplazarán a cuatro municipios de la provincia para acercar la divulgación e investigación científica a pequeños y mayores. Villanueva de Córdoba, Dos Torres, Castro del Río y Baena acogerán durante el mes de septiembre talleres, encuentros y charlas sobre temas tan variados como la biodiversidad y la salud animal, la investigación contra el cáncer o la protección del bosque mediterráneo, entre otros.

También regresarán los Patios de Ciencia y el IESA-CSIC, por su parte, llevará la investigación social a sus propios patios con cinco encuentros. Su directora, Ana González Ramos, ha destacado esta iniciativa como la ocasión perfecta para sacar el conocimiento de "los cajones y los archivos digitales y compartirlos con las personas".

El punto culminante llegará el 25 de septiembre con la Feria de los Ingenios, que reunirá a 38 equipos científicos en los jardines del Rectorado a lo largo de la noche del viernes, con un despliegue de actividades que se sucederán entre las 19.00 y las 00.00 horas.

La gran novedad de esta edición es que el programa no terminará en el mes de septiembre. La Noche en Ruta y los Patios de Ciencia tendrán continuidad entre octubre y marzo, una extensión con la que la organización pretende consolidar la divulgación más allá de una única jornada y reforzar la idea expresada por Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba: que la Noche de los Investigadores sea mucho más que una noche.

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Agustín López Ortiz, ha defendido que "el conocimiento debe estar ligado a la sociedad" y que la investigación "no solo puede darse en los laboratorios y en los centros de investigación, debe salir a la calle".

Torralbo concluyó la presentación de la Noche agradeciendo profundamente a los investigadores su pasión y entusiasmo por divulgar, asegurando, desde su faceta como matemático, que en esta 15.ª temporada nos encontramos ante la "niña bonita" de las ediciones de este evento, y que, por tanto, será de lo más especial.