El Ayuntamiento de Córdoba cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha a partir de este martes, 1 de septiembre, una reorganización del tráfico en el barrio de Huerta Santa Isabel que supondrá cambios en los sentidos de circulación de varios tramos de las calles Escritora Silvina Ocampo, Huerta Santa Isabel y Diputado Ignacio Gallego.

La Delegación de Movilidad ha planteado estas modificaciones después de los problemas de circulación trasladados por los vecinos de la zona. El objetivo, según recoge la nota informativa municipal, es aumentar las posibilidades de movimiento de los vehículos dentro del barrio y facilitar los desplazamientos de vecinos y residentes.

Estos son los cambios en el sentido de las calles de Huerta de Santa Isabel

El primero de los cambios consiste en la inversión del sentido de circulación de la calle Escritora Silvina Ocampo, en el tramo comprendido entre Carril de los Toros y Escritora Gabriela Mistral. Con este cambio, Movilidad pretende evitar la acumulación de vehículos en la salida de Silvina Ocampo hacia la avenida Donantes de Órganos. De esta forma, quienes procedan de Carril de los Toros podrán girar a la derecha hacia Silvina Ocampo y buscar la salida por Gabriela Mistral.

Barrio Huerta de Santa Isabel, en la zona de Poniente de Córdoba. / Víctor Castro

También cambiará de sentido un tramo de la calle Huerta Santa Isabel, concretamente el situado entre Escritora Gabriela Mistral y Escritora Dulce María Loynaz. A partir de la modificación, los vehículos podrán circular desde Gabriela Mistral en dirección a Dulce María Loynaz, con el propósito de facilitar la movilidad interna del barrio.

La tercera medida afecta a Diputado Ignacio Gallego, donde se modificará el sentido de uno de los carriles de circulación. El cambio permitirá que los vehículos que procedan de Escritora Silvina Ocampo giren a la derecha hacia Diputado Ignacio Gallego, evitando así parte de la acumulación de tráfico que se produce en la glorieta de acceso al paseo de los Verdiales.

Movilidad recomienda planificar previamente los desplazamientos

La Delegación de Movilidad recomienda a los conductores planificar previamente sus desplazamientos y atender tanto a las indicaciones de la Policía Local como a la señalización provisional y a las instrucciones de los operarios presentes en la zona durante la implantación de los cambios.