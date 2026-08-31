Los apartamentos turísticos de Córdoba disparan un 54% sus viajeros en julio y acumulan un 22% más este año

Los apartamentos turísticos de Córdoba han pisado el acelerador este verano. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un fuerte incremento de la demanda en la provincia: entre enero y julio se alojaron en estos establecimientos 73.239 viajeros, un 22% más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 60.174.

La evolución de los apartamentos marca además un importante contraste con la de los hoteles, que acumulan una caída del 6% hasta el séptimo mes del año al contabilizar 636.105 huéspedes. Solo en el mes de julio, los hoteles recibieron a 84.590 visitantes, lo que se tradujo en un aumento anual del 6% y fue, de hecho, el mejor resultado desde 2019.

Los extranjeros disparan las estancias en julio

El avance de los apartamentos cobra todavía más fuerza al observar únicamente julio. Durante el mes pasado se alojaron 9.145 viajeros, frente a los 5.933 contabilizados un año antes. El incremento alcanza el 54%, una subida considerablemente superior a la registrada en el conjunto del año. Este fuerte crecimiento de julio tiene como principal motor a los viajeros residentes en el extranjero. Los apartamentos de la provincia recibieron a 5.102 durante el mes, frente a 2.752 en julio de 2025, lo que representa un espectacular avance del 85%. Los residentes en España también aumentaron, aunque a un ritmo bastante menor: fueron 4.043, un 27% más que los 3.181 de un año atrás.

La fotografía cambia cuando se observa el acumulado de enero a julio. En este caso es precisamente el mercado residente en España el que explica buena parte del crecimiento. Los apartamentos turísticos han recibido a 43.495 viajeros residentes en España, un 32% más que los 33.068 del mismo periodo de 2025. Los residentes en el extranjero ascienden a 29.744, frente a 27.106 un año antes, con un incremento más moderado del 10%.

Apartamentos turísticos, cerca de la plaza de la Almagra. / A. J. González

Estancias algo más cortas

El crecimiento también se traslada al número de noches contratadas. Entre enero y julio se contabilizaron 148.347 pernoctaciones en apartamentos turísticos de Córdoba, frente a las 123.005 del mismo periodo del año anterior. Son 25.342 noches adicionales y un incremento del 21%. Las pernoctaciones de residentes en España alcanzaron las 90.107, un 33% más, mientras que las correspondientes a residentes en el extranjero se situaron en 58.240, con un crecimiento del 5%.

Julio volvió a mostrar un comportamiento mucho más intenso. Los apartamentos acumularon 19.402 pernoctaciones durante el mes, frente a las 12.830 de julio de 2025, lo que supone un avance del 51%.

El fuerte aumento de clientes y noches no se traduce, sin embargo, en una estancia más prolongada. La estancia media en los apartamentos turísticos de Córdoba fue de 2,12 días en julio, ligeramente por debajo de los 2,16 días de julio de 2025 y también de los 2,2 días registrados hace una década.

La estadística dibuja por tanto un escenario de más viajeros y más pernoctaciones, pero estancias ligeramente más cortas. El comportamiento de los próximos meses permitirá comprobar si el fuerte tirón registrado por los apartamentos turísticos cordobeses durante julio se mantiene también durante el final del verano y el otoño.