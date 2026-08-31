Más de 450 estudiantes internacionales llegan en septiembre a los campus de la Universidad Loyola de Córdoba y Sevilla

La internacionalización estudiantil aumenta en Córdoba este nuevo curso 2026/2027. La Universidad Loyola abre sus puertas en septiembre a más de 450 estudiantes internacionales en sus campus de Córdoba y Sevilla, una cifra con la que la institución refuerza su apuesta por atraer alumnado extranjero. En el caso de Córdoba, serán al menos 155 estudiantes, de los que 15 cursarán una titulación completa y otros 140 participarán en programas de intercambio académico.

Además, la universidad alcanza por primera vez en su historia los 95 estudiantes internacionales de matrícula completa, es decir, alumnos que realizan la totalidad de sus estudios de grado en Loyola. Este dato supone un incremento del 180% en apenas dos cursos, después de pasar de 34 estudiantes internacionales en 2024/2025 a los 95 actuales.

De todos ellos, 80 estudiarán en el campus de Sevilla y 15 en el de Córdoba. Los nuevos alumnos proceden de 24 países, con una presencia especialmente destacada de México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Puerto Rico, El Salvador y Estados Unidos.

Entre las titulaciones que despiertan mayor interés entre este alumnado se encuentran Creación y Producción Musical, Artes Escénicas y Cinematográficas, Relaciones Internacionales, ADE —especialmente en su modalidad bilingüe—, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial y Marketing y Publicidad.

Una apuesta por la internacionalización

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha señalado que esta incorporación de distintos países a sus campus amplía la diversidad de la comunidad universitaria y "refuerza nuestra voluntad de consolidarnos como una universidad cada vez más global, capaz de atraer talento y de ofrecer una formación con una clara perspectiva internacional".

En 2024 Loyola puso en marcha una estrategia específica para reforzar la captación y el acompañamiento de estudiantes extranjeros a través de la Global Enrollment Office (GEO), integrada en el Servicio de Futuros Estudiantes. El objetivo es avanzar en el posicionamiento de la universidad como destino académico internacional desde el sur de España.

El próximo jueves, 3 de septiembre, la universidad celebrará la jornada oficial de bienvenida a los nuevos estudiantes en sus campus de Córdoba y Sevilla. Las clases del curso académico 2026/2027 comenzarán el próximo lunes, 7 de septiembre.