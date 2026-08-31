Más de 150 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad de la Vuelta Ciclista a su paso por Córdoba

Córdoba acoge este domingo la etapa 15 de la 81 edición de la Vuelta Ciclista a España, que transcurrirá entre la localidad de Palma del Río y la ciudad de Córdoba. La etapa contará con 181 kilómetros de recorrido, entrando en la capital por la zona norte, adentrándose en el casco urbano y recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar a la línea de meta en la Avenida Conde de Vallellano.

El evento, que atraerá a miles de aficionados, además de corredores, equipos técnicos, personal de la organización y medios de comunicación, entre otros, contará con un amplio dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para prevenir cualquier incidencia, garantizar el normal desarrollo de la prueba y la protección tanto de ciclistas y asistentes como de las instalaciones dispuestas por la organización de la Vuelta, para que podamos disfrutar del ciclismo a pie de calle con total seguridad.

El dispositivo policial de la 15ª etapa

El dispositivo previsto por la Policía Nacional para el evento contará con la participación de más de 150 agentes, algunos de ellos desplazados desde otras dependencias policiales. Estos agentes se encargarán de vigilar la llegada a la ciudad, así como de impedir accesos indebidos al recorrido y de cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de los corredores y del público, adoptando medidas para mantener el orden, la seguridad pública y el normal desarrollo de la prueba.

Parte de los agentes desplegados pertenecen a la Unidad de Intervención Policial, especializada en el control de grandes concentraciones y en la seguridad de eventos multitudinarios. Los más de 70 agentes de esta unidad desplazados a Córdoba reforzarán la seguridad de zonas sensibles durante el recorrido de la prueba, desplegando un perímetro de seguridad antes de la llegada a la línea de meta. Además, velarán por la protección de las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium o el control de dopaje.

Por su parte, la Unidad Aérea de la Policía Nacional también jugará un papel clave en la seguridad del evento, principalmente en la zona de meta, desplegando un sistema de vigilancia aérea con RPAS (drones) y sistemas de protección con tecnología contra UAS (antidrones).

El dispositivo será reforzado por otras unidades de seguridad ciudadana como la Unidad de Prevención y Reacción, los Grupos Operativos de Respuesta o los Grupos de Atención Ciudadana, que incrementarán su presencia en las zonas donde se prevé mayor afluencia de público para atender cualquier incidencia que se pueda producir, desplegando indicativos en diferentes zonas sensibles del entorno urbano.

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Además, se contará con el refuerzo de otras unidades como guías caninos, que en colaboración el Tedax-NRBQ, revisarán el recorrido antes del evento, así como de los grupos de investigación.