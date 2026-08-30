La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las obras que alterarán el tráfico en Córdoba; el calor extremo que marcará el arranque de septiembre; y el tradicional intercambio de cromos en el Gran Capitán centran nuestro boletín informativo de este domingo
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Septiembre llega a Córdoba con dos protagonistas claros: las obras que modificarán la circulación en distintas calles y avenidas y un episodio de calor que llevará los termómetros hasta los 43 grados, con aviso amarillo en la provincia. La vuelta a la actividad estará así marcada por cambios en la movilidad y por un inicio de mes abrasador. Además, nos sumergimos este domingo en uno de los rituales de la ciudad cuando llegan estas fechas: el intercambio de cromos en el bulevar del Gran Capitán, un punto de encuentro para coleccionistas de todas las edades donde una afición que parecía de otra época sigue pasando de padres a hijos y reuniendo a varias generaciones.
- Córdoba llega a septiembre con obras en varias calles y avenidas de la ciudad: así afectarán los trabajos a la circulación
- Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados
- «Llevaba más de 30 años sin coleccionar», el ritual de los cromos que une generaciones cada domingo en el bulevar del Gran Capitán
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