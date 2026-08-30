Septiembre llega a Córdoba con dos protagonistas claros: las obras que modificarán la circulación en distintas calles y avenidas y un episodio de calor que llevará los termómetros hasta los 43 grados, con aviso amarillo en la provincia. La vuelta a la actividad estará así marcada por cambios en la movilidad y por un inicio de mes abrasador. Además, nos sumergimos este domingo en uno de los rituales de la ciudad cuando llegan estas fechas: el intercambio de cromos en el bulevar del Gran Capitán, un punto de encuentro para coleccionistas de todas las edades donde una afición que parecía de otra época sigue pasando de padres a hijos y reuniendo a varias generaciones.

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