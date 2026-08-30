Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Intercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánEl Miliciano de la Guerra CivilMuralla romana en una cristaleraFallecido Ciudad Justicia CórdobaDiego Copé, delegado de EducaciónEmpleo femeninoAgenda de septiembreColeccionistasPrevia Córdoba CFHistoria de CórdobaEl tiempoEnric Mas Vuelta a España en CórdobaHombres en empleos feminizadosNoche Encandilada de Encinas RealesPogacar abandona la Vuelta a EspañaUn gran malentendido patrimonial'Gas de la risa' en Feria Trassierra
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las obras que alterarán el tráfico en Córdoba; el calor extremo que marcará el arranque de septiembre; y el tradicional intercambio de cromos en el Gran Capitán centran nuestro boletín informativo de este domingo

El mercadillo de cromos del bulevar.

El mercadillo de cromos del bulevar. / AJ González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Septiembre llega a Córdoba con dos protagonistas claros: las obras que modificarán la circulación en distintas calles y avenidas y un episodio de calor que llevará los termómetros hasta los 43 grados, con aviso amarillo en la provincia. La vuelta a la actividad estará así marcada por cambios en la movilidad y por un inicio de mes abrasador. Además, nos sumergimos este domingo en uno de los rituales de la ciudad cuando llegan estas fechas: el intercambio de cromos en el bulevar del Gran Capitán, un punto de encuentro para coleccionistas de todas las edades donde una afición que parecía de otra época sigue pasando de padres a hijos y reuniendo a varias generaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Especial | Empleo en Córdoba

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  2. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  4. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  7. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  8. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados

Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados

Córdoba llega a septiembre con obras en varias calles y avenidas de la ciudad: así afectarán los trabajos a la circulación

«Llevaba más de 30 años sin coleccionar», el ritual de los cromos que une generaciones cada domingo en el bulevar del Gran Capitán

Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos: de La Velá a Cabalcor o Cosmopoética

Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos: de La Velá a Cabalcor o Cosmopoética

Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía

Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía

Diego Copé, delegado de Educación: "Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública"

Diego Copé, delegado de Educación: "Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública"

La Biblioteca Provincial Grupo Cántico arranca el curso con clubes de lectura inclusivos, talleres y presentaciones de libros

La Biblioteca Provincial Grupo Cántico arranca el curso con clubes de lectura inclusivos, talleres y presentaciones de libros
Tracking Pixel Contents