La actualidad del domingo 30 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El avance de las mujeres en el mercado laboral cordobés y el incremento de hombres en sectores más feminizados; las novedades del curso escolar analizadas por delegado de Educación en la provincia; y la divulgación de la historia de Córdoba en redes sociales marcan la actualidad
El empleo femenino gana peso en Córdoba y ya supone el 55% del nuevo empleo generado en la última década, un avance que está contribuyendo a reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, mientras que los hombres cobran más presencia en sectores feminizados como el empleo del hogar. Es nuestro tema principal de portada este domingo, en el que también entrevistamos al delegado de Educación en Córdoba, Diego Copé, que aborda el inicio de curso y asegura que todas las nuevas unidades creadas por la reducción de la ratio están en la escuela pública. Por otro lado, recorremos la historia de las calles de Córdoba, desde los paseos de Ramírez de Arellano hasta Instagram y TikTok, para conocer cómo han cambiado las formas de contar y divulgar el pasado de la ciudad.
- El avance del empleo femenino reduce la brecha laboral en Córdoba: las mujeres generan el 55% del nuevo empleo en la última década
- ENTREVISTA | Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: "Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública"
- REPORTAJE | De los paseos de Ramírez de Arellano a Instagram o TikTok: así se cuenta hoy la historia de las calles de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Especial | Empleo en Córdoba
- Los hombres ganan presencia en el sector del empleo del hogar, que sigue muy feminizado
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Córdoba ciudad
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Provincia
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- La contaminación del agua en Los Pedroches
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Deportes
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Andalucía
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