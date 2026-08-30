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La actualidad del domingo 30 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El avance de las mujeres en el mercado laboral cordobés y el incremento de hombres en sectores más feminizados; las novedades del curso escolar analizadas por delegado de Educación en la provincia; y la divulgación de la historia de Córdoba en redes sociales marcan la actualidad

De los paseos de Ramírez de Arellano a Instagram o TikTok: así se cuenta hoy la historia de las calles de Córdoba.

De los paseos de Ramírez de Arellano a Instagram o TikTok: así se cuenta hoy la historia de las calles de Córdoba. / CÓRDOBA / Víctor Castro / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El empleo femenino gana peso en Córdoba y ya supone el 55% del nuevo empleo generado en la última década, un avance que está contribuyendo a reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, mientras que los hombres cobran más presencia en sectores feminizados como el empleo del hogar. Es nuestro tema principal de portada este domingo, en el que también entrevistamos al delegado de Educación en Córdoba, Diego Copé, que aborda el inicio de curso y asegura que todas las nuevas unidades creadas por la reducción de la ratio están en la escuela pública. Por otro lado, recorremos la historia de las calles de Córdoba, desde los paseos de Ramírez de Arellano hasta Instagram y TikTok, para conocer cómo han cambiado las formas de contar y divulgar el pasado de la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Especial | Empleo en Córdoba

Córdoba ciudad

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