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Política

El PSOE de Córdoba niega apoyar las protestas por Ceuta y denuncia un "bulo" en redes

La dirección provincial reivindica “sentido de Estado”, pide calma y acusa a PP y Vox de utilizar la crisis para alimentar la confrontación

Bulo en redes denunciado por el PSOE de Córdoba.

Bulo en redes denunciado por el PSOE de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La dirección del PSOE de Córdoba ha negado que respalde las manifestaciones convocadas para el miércoles 2 de septiembre en la capital por la situación de Ceuta y ha denunciado la difusión en redes sociales de un “bulo” sobre su posición. “Sí a Ceuta, sí a España”, ha señalado la organización, que asegura mantener su apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos, pero rechaza participar en convocatorias que considera “partidistas”. Los socialistas reclaman “responsabilidad, serenidad y sentido de Estado” y acusan a PP y Vox de utilizar la situación para generar crispación.

“Ceuta es España y el PSOE de Córdoba estará siempre con Ceuta”, sostiene la dirección provincial, que advierte de que no respaldará discursos que, a su juicio, puedan derivar en xenofobia, violencia o confrontación.

Bulos y manifestaciones

El PSOE cordobés ha pedido a su militancia y a la ciudadanía que no difundan mensajes falsos sobre la postura del partido. También ha recordado que el derecho de manifestación está amparado por la Constitución, aunque reclama que las protestas se desarrollen sin violencia ni ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La formación también ha criticado a los presidentes de la FEMP y la FAMP, María José García-Pelayo y José María Bellido, a quienes acusa de adoptar decisiones “unilaterales” sin someterlas previamente a los órganos de gobierno de ambas entidades.

Seguridad y fronteras

Sobre la situación en Ceuta, el PSOE de Córdoba defiende que la prioridad debe ser recuperar la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, respalda que el Gobierno aplique la legislación vigente para el retorno de quienes no cumplan los requisitos para permanecer en España y, al mismo tiempo, garantice el derecho a solicitar protección internacional.

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Los socialistas llaman finalmente a preservar la convivencia y a evitar que una situación de emergencia se convierta en un nuevo foco de enfrentamiento político.

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