El PSOE de Córdoba acusa a Bellido de mantener paralizada la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado al gobierno de José María Bellido de mantener “arrinconada” la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Córdoba, encargada de analizar las quejas ciudadanas y evaluar la respuesta de los servicios municipales.

La viceportavoz socialista, Mamen González, asegura que la última reunión se celebró el 3 de abril de 2025 y critica que el órgano no haya vuelto a convocarse desde entonces. “Bellido tiene tiempo para propaganda, anuncios y fotografías, pero no para convocar la comisión en la que hay que hablar de las quejas de los vecinos”, ha afirmado.

El PSOE pide más control

González recuerda que en aquella sesión el PSOE propuso que la comisión se reuniera cada seis meses, mientras que PP y Vox aprobaron mantener una periodicidad anual. Según la edil, ni siquiera ese plazo se ha cumplido.

La socialista sostiene que la falta de reuniones resulta especialmente preocupante porque en la última sesión se detectaron reclamaciones sin contestar y dificultades en algunos servicios municipales para dar respuesta a los ciudadanos.

“Las quejas de los cordobeses no son una molestia que haya que guardar en un cajón. Son una herramienta para saber dónde está fallando el Ayuntamiento”, ha defendido González.

Exigen una convocatoria inmediata

El PSOE considera que esta comisión debe servir para detectar problemas, revisar retrasos y exigir soluciones al Gobierno municipal. González ha acusado además a Bellido de confundir su mayoría absoluta con “no tener que rendir cuentas”.

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La viceportavoz socialista ha exigido al alcalde la convocatoria inmediata de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y que explique los motivos de su inactividad. “Los cordobeses tienen derecho a que su Ayuntamiento los escuche, les responda y corrija aquello que no funciona”, ha concluido.