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Curiosidades de Córdoba

Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años

La capital de la provincia Bética protegía su perímetro norte con una construcción de la que algunos restos se encuentran hoy integrados en este inmueble moderno de la ciudad

Vista aérea de la ciudad y los restos romanos en pleno centro.

Vista aérea de la ciudad y los restos romanos en pleno centro. / Córdoba

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba tiene una particularidad que en pocas ciudades se da con tanta frecuencia: esconde el pasado en los lugares más inesperados. No hace falta ir siempre a un museo para viajar dos mil años atrás. A veces basta con entrar en un hotel de cinco estrellas, cruzar la puerta de un centro de salud o asomarse a una plaza del centro para encontrar restos romanos, califales o medievales que conviven, con total naturalidad, con el siglo XXI.

Por eso, si alguna vez paseas por Ronda de los Tejares y llegas a la altura del edificio de Kutxabank situado frente a El Corte Inglés, merece la pena detenerse unos segundos. Mira a través de la cristalera. Lo que verás al otro lado son restos auténticos de la Córdoba romana.

Tramo del lienzo norte de la muralla integrado en la sede de Kutxabank.

Tramo del lienzo norte de la muralla integrado en la sede de Kutxabank. / A.J. GONZáLEZ

Una muralla de hace casi 2.000 años en el centro de Córdoba

Los restos conservados en el interior del edificio pertenecen a la antigua muralla romana de Corduba, levantada durante el siglo II d.C. Formaban parte del perímetro defensivo norte de la ciudad, una de las infraestructuras que protegían la capital de la provincia Bética, una de las regiones más importantes de toda Hispania.

Los arqueólogos identificaron un lienzo de muralla con entre dos y tres metros de grosor, además de la huella del antiguo foso defensivo y una torre de planta rectangular asociada al sistema de fortificación.

En la sede de Cajasur de Ronda de los Tejares también hay restos.

Restos romanos en la sede de Kutxabank. / A.J. GONZÁLEZ

La imagen resulta sorprendente porque rompe completamente con la idea que solemos tener del patrimonio arqueológico. No hace falta entrar en un museo ni comprar una entrada. Basta con caminar por una de las principales avenidas comerciales de Córdoba y mirar tras un cristal para encontrarse cara a cara con una estructura construida hace casi veinte siglos.

Un edificio diseñado alrededor de la historia

La presencia de estos restos condicionó por completo la construcción del inmueble actual. El edificio, levantado en la década de 1980 por los arquitectos Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares y José Chastang, fue diseñado respetando e integrando el lienzo de muralla descubierto durante las obras. En lugar de eliminarlo o cubrirlo, se optó por convertirlo en parte del propio proyecto arquitectónico.

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Edificio de Kutxabank en Ronda de los Tejares.

Edificio de Kutxabank en Ronda de los Tejares, en una imagen reciente. / CÓRDOBA

Gracias a esa decisión, el tramo conservado sigue siendo visible hoy y forma parte de uno de los ejemplos más llamativos de integración entre patrimonio histórico y arquitectura contemporánea en la ciudad.

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