El museo de Córdoba que guarda un arte perdido durante siglos: "Una joya escondida en el centro de la ciudad"

Córdoba tiene la costumbre de sorprender cuando uno menos se lo espera. Entre sus calles del centro, a veces sin apenas señalización y sin las colas que acumulan otros monumentos más célebres, se esconden lugares que no existen en ningún otro lugar.

Uno de ellos es el Museo Guadamecí Omeya, una casa-museo única en el mundo que este año cumple dos décadas recuperando un arte suntuario que estuvo a punto de desaparecer para siempre: el arte del guadamecí.

El guadamecí omeya, una tradición fascinante

Para quien no lo conozca, el nombre puede sonar a algo lejano. Pero lo que esconde es una de las tradiciones artísticas más fascinantes que produjo la Córdoba del siglo X, cuando esta ciudad era el centro cultural de Occidente y el califato marcaba el ritmo de la civilización en medio mundo.

La técnica nació, según los estudios, en la ciudad de Ghadamis, en la actual Libia, allá por el siglo VIII: un tratamiento del cuero que consistía en dorar o platear pieles de carnero curtidas. Pero fue en Córdoba donde ese oficio artesanal sufrió una transformación radical. Los cordobeses del califato omeya tomaron aquella técnica y la convirtieron en algo completamente distinto.

Piezas de la Casa Museo Guadamecí Omeya. / Córdoba

La piel de oveja pasó de ser artesanía a ser arte. Un arte suntuario, lujoso, deslumbrante, que decoraba las estancias nobles de Medina Azahara y que viajaba como regalo diplomático a los reinos de Oriente y Occidente cuyos embajadores llegaban a Córdoba. Algo parecido sucedió con el cordobán.

El proceso de trabajo del guadamecí cordobés

El proceso era tan elaborado como magnífico el resultado. Se tomaba una piel de carnero curtida, se doraba o plateaba, se policromaba con colores intensos y se creaban motivos vegetales y geométricos que cubrían la piel de arriba abajo.

Interior de la Casa Museo Guadamecí Omeya de Córdoba. / Córdoba

El resultado eran paneles que brillaban en las paredes de los palacios, que capturaban la luz y la devolvían multiplicada, que rezumaban esa mezcla de precisión matemática y sensualidad decorativa que define el arte andalusí en su momento de mayor esplendor.

Durante siglos, ese conocimiento se fue perdiendo. Las técnicas originales omeyas del guadamecí se diluyeron con el tiempo, mezcladas, transformadas o simplemente olvidadas. Recuperarlas exigió años de investigación rigurosa y una dedicación que va mucho más allá del oficio.

Exterior de la Casa Museo Guadamecí Omeya, en la plaza Agrupación de Cofradías de Córdoba. / Córdoba

El museo y la recuperación del arte del guadamecí en Córdoba

Esa labor la emprendió el artista e investigador Ramón García Romero, quien rastreó, estudió y reconstruyó las técnicas califales originales hasta devolverles su forma auténtica. Un trabajo que continúa hoy José Carlos Villarejo García, siguiendo el mismo espíritu de rigor y recuperación patrimonial que dio origen al museo.

José Carlos Villarejo García trabajando una pieza de guadamecí. / CÓRDOBA

Fruto de esa investigación nació en 2006 la Casa Museo Guadamecí Omeya, instalada en una casa del centro de Córdoba que por sí sola ya merece la visita. Allí uno puede entender por qué estas piezas asombraban tanto.

Veinte años después de su apertura, el museo sigue siendo uno de esos secretos que Córdoba guarda. Y que para los turistas que lo visitan es "una joya escondida en el centro de la ciudad". Se encuentra en el número 2 de la plaza Agrupación de Cofradías.